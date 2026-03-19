Назван лучший автомобиль 2026 года для женщин

Электромобиль Nissan Leaf стал победителем престижной международной премии Women's World Car of the Year ("Лучший автомобиль года по версии женщин") в 2026 году. Жюри конкурса, в состав которого входят автомобильные журналистки из разных стран мира, выбрало эту модель лучшим автомобилем года для женщин среди 55 новых авто.

О результатах голосования сообщили на официальном сайте премии WWCOTY. По словам организаторов, новое поколение Nissan Leaf одержало победу благодаря сочетанию доступной цены, увеличенному запасу хода и высокому уровню комфорта.

Члены жюри отметили плавную подвеску, просторный салон и удобство автомобиля Nissan Leaf в повседневном использовании. Кроме того, модель оснащена современными технологиями безопасности и помощи водителю, что делает ее привлекательной как для городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния.

Представители жюри подчеркнули, что новый Nissan Leaf демонстрирует, как электромобили могут становиться более доступными для более широкой аудитории. По их словам, автомобиль предлагает ощущение премиальности, хотя его цена остается конкурентной. Некоторые экспертки также обратили внимание на то, что новая модель стоит дешевле, чем первая версия Leaf, вышедшая на рынок в 2011 году.

Помимо главной награды "Лучший автомобиль года", Nissan Leaf также победил в категории "Лучший городской автомобиль". В других номинациях WWCOTY были следующие победители:

— Лучший большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9

— Лучший внедорожник – Toyota 4Runner

— Лучший большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA

— Лучший компактный кроссовер — Skoda Elroq

— Лучший эксклюзивный автомобиль – Lamborghini Temerario

Премию Women's World Car of the Year учредили в 2010 году. Победителей определяет жюри из 86 автомобильных журналисток, представляющих 55 стран. В 2025 году титул лучшего авто для женщин получил кроссовер Hyundai Santa Fe.

