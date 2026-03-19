Названо найкращий автомобіль 2026 року для жінок

Електромобіль Nissan Leaf став переможцем престижної міжнародної премії Women's World Car of the Year ("Найкращий автомобіль року за версією жінок") у 2026 році. Журі конкурсу, до складу якого входять автомобільні журналістки з різних країн світу, обрало цю модель найкращим автомобілем року для жінок серед 55 нових авто.

Про результати голосування повідомили на офіційному сайті премії WWCOTY. За словами організаторів, нове покоління Nissan Leaf отримало перемогу завдяки поєднанню доступної ціни, збільшеного запасу ходу та високого рівня комфорту.

Члени журі відзначили плавну підвіску, просторий салон і зручність автомобіля Nissan Leaf в повсякденному використанні. Крім того, модель оснащена сучасними технологіями безпеки та допомоги водієві, що робить її привабливою як для міських поїздок, так і для подорожей на далекі відстані.

Nissan Leaf — найкращий автомобіль 2026 року для жінок. Фото: WWCOTY

Представники журі наголосили, що новий Nissan Leaf демонструє, як електромобілі можуть ставати доступнішими для ширшої аудиторії. За їхніми словами, автомобіль пропонує відчуття преміальності, хоча його ціна залишається конкурентною. Деякі експерткии також звернули увагу на те, що нова модель коштує дешевше, ніж перша версія Leaf, яка вийшла на ринок у 2011 році.

Крім головної нагороди "Найкращий автомобіль року", Nissan Leaf також переміг у категорії "Найкращий міський автомобіль". У інших номінаціях WWCOTY були такі переможці:

- Найкращий великий кросовер — Hyundai Ioniq 9

- Найкращий позашляховик — Toyota 4Runner

- Найкращий великий автомобіль — Mercedes-Benz CLA

- Найкращий компактний кросовер — Skoda Elroq

- Найкращий ексклюзивний автомобіль — Lamborghini Temerario

Премію Women's World Car of the Year заснували у 2010 році. Переможців визначає журі з 86 автомобільних журналісток, які представляють 55 країн. У 2025 році титул найкращого авто для жінок отримав кросовер Hyundai Santa Fe.

