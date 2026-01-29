Tesla відмовляється від електрокарів, які зробили її відомою: Маск розповів, що тепер будуть виготовляти

Компанія Tesla готується закрити цілу епоху у своїй історії. Електромобілі моделі Model S і Model X, які зробили бренд Ілона Маска всесвітньо відомим, незабаром зникнуть із конвеєра. Про це Маск повідомив під час онлайн-зустрічі з акціонерами, зазначивши, що виробництво припиниться у другому кварталі 2026 року.

Tesla припинять випускати Model S і Model X. Фото: Tesla

Ілон Маск розповів, що компанія Tesla свідомо відмовляється від знакових моделей електрокарів на користь автономії.

"Настав час фактично завершити програми Model S та X почесним звільненням. Ми справді рухаємося до майбутнього, яке базується на автономії", — сказав генеральний директор Tesla.

Маск назвав рішення "сумним моментом", однак запевнив, що власники Model S і Model X не залишаться без підтримки, а Tesla продовжить випуск запчастин і програмні оновлення для вже проданих авто.

Причин такого кроку кілька. По-перше, обом моделям Tesla уже понад десять років. Попри кілька оновлень, радикального переосмислення Model S і Model X так і не відбулося. По-друге, різко впав попит саме на ці моделі. Якщо у 2024 році Tesla продала близько 32 тисяч автомобілів Model S і Model X, то у 2025-му показник становив лише 19 тисяч. Покупці дедалі частіше обирають доступніші та сучасніші електрокари Tesla, зокрема моделі Model 3 і Model Y.

Крім того, ще один фактором стала стратегічна ставка Маска на роботів-андроїдів Optimus. Саме на заводі у Фрімонті, де зараз виробляють Model S і Model X, Tesla планує масштабувати випуск гуманоїдних роботів.

Model S, представлений у 2012 році, свого часу встановив нові стандарти запасу ходу та технологічності, а Model X у 2015 році закріпив успіх бренду у преміальному сегменті. Їхнє зняття з виробництва символізує зміну пріоритетів Tesla від електрокарів до автономних систем і робототехніки.

