Яка помилка водіїв може знищити сучасний двигун авто

В Україні через зростання цін на пальне все більше водіїв обирають економніший варіант і заливають у баки авто те, що дешевше. Однак спеціалісти попереджають: економія може обернутися серйозними проблемами для двигуна, особливо сучасного.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

Київський автоексперт Володимир Луценко пояснює, що безпечність такого рішення залежить від типу двигуна.

"Якщо у вас стара карбюраторна система – вона спокійно „проковтне“ і 92-й, і 95-й бензин без шкоди. А от сучасні турбовані установки такої скупості не вибачають. Для них низькооктановий бензин – це свідома гра з вогнем", — зазначає він.

Головна небезпека полягає у детонаційних процесах. А92 частіше викликає самозаймання паливної суміші у циліндрах, що пошкоджує поршні та зношує циліндропоршневу групу. Хоча сучасні авто оснащені електронікою, яка підлаштовується під різну якість пального, регулярне використання невідповідного бензину може призвести до втрати компресії вже за кілька місяців.

Наслідки не забаряться: двигун починає активно споживати оливу, з’являється дим, а витрата пального зростає. Що на початку здавалося економією, швидко перетворюється на десятки тисяч гривень витрат на ремонт.

Майстри радять не змішувати різні сорти бензину, особливо для нових авто та машин з турбонаддувом, а також уникати старого пального, що довго зберігалося у каністрі. Своєчасна заміна паливних фільтрів допомагає продовжити ресурс двигуна.

Якщо виробник рекомендує А95 – саме його й слід використовувати.

"Бо залізо, на відміну від маркетингових відділів на АЗС, не знає, що таке „акція“", — підсумовує експерт.

