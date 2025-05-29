Можно ли продолжать движение, если загорелась лампочка уровня горючего: автомеханик раскрыл секрет

Учитывая активно меняющиеся цифры в сторону повышения на стелах АЗС, все больше водителей многие из водителей предпочитают заправляться на определенную, относительно небольшую сумму. В этой есть угроза, о которой далеко не каждый автовладелец может знать.

Автомобиль на АЗС. Фото: из открытых источников

Сторонников идеи заправляться на условные 500 гривен предупреждают, что система на АЗС заточена на выдачу определенного количества горючего, а не его стоимость. При средней цене бензина А95 на уровне 54,47 гривны за литр на такую сумму вам положено примерно 9,18 литра горючего, но система округлит это значение – не в пользу водителю.

Эксперты предупреждают, что топливный насос быстро перегревается и изнашивается в результате постоянной езды с низким уровнем горючего в баке.

"Этот агрегат находится непосредственно в топливном баке, он смазывается и охлаждается самим бензином, объем которого всегда должен составлять не менее четверти емкости", — отмечают автомеханики.

По словам экспертов, если в резервуаре критически мало горючего, на его стенках начинает конденсироваться влага, которая попадает в форсунки и вызывает коррозию точных элементов топливной системы.

Кроме того, есть опасность попадания в бензонасос, топливную систему и двигатель мелкого мусора, который со временем накапливается на дне каждого автомобиля.

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