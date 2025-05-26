Кондиционер в авто почти не дует: 5 распространенных причин

Летняя жара становится все более ощутимее, а ваш автомобильный кондиционер уже не справляется. Автомеханики рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы быстро вернуть такую желанную прохладу в салон.

Кондиционер в авто. Фото из открытых источников

Самая распространенная причина – утечка фреона из-за изношенных уплотнителей. В машинах с большим пробегом резиновые элементы становятся не такими герметичными. В итоге кондиционер вроде бы и работает, но холодный воздух все равно не поступает в салон.

Еще одной распространенной проблемой является загрязнение конденсатора. Пыль, пух и грязь накапливаются на его поверхности, снижая теплообмен. В сочетании с коррозией это может привести к утечкам и отключению системы.

Не менее серьезная неисправность – поломка компрессора, что обычно случается из-за естественного износа деталей или недостатка смазки. Это автомеханики считают самым затратным ремонтом.

Кроме того, специалисты советуют проверить состояние салонного фильтра. Когда он загрязнен, воздух циркулирует хуже, появляется затхлый запах, а в салоне скапливаются бактерии и плесень.

Испаритель также требует внимания: во влажной среде могут активно размножаться микроорганизмы, вызывающие аллергии и проблемы с дыханием.

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