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Кондиционер в авто почти не дует: 5 распространенных причин

Самая распространенная причина - утечка фреона из-за изношенных уплотнителей

сегодня, 09:24
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Кравцев Сергей

Летняя жара становится все более ощутимее, а ваш автомобильный кондиционер уже не справляется. Автомеханики рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы быстро вернуть такую желанную прохладу в салон.

Кондиционер в авто почти не дует: 5 распространенных причин

Кондиционер в авто. Фото из открытых источников

Самая распространенная причина – утечка фреона из-за изношенных уплотнителей. В машинах с большим пробегом резиновые элементы становятся не такими герметичными. В итоге кондиционер вроде бы и работает, но холодный воздух все равно не поступает в салон.

Еще одной распространенной проблемой является загрязнение конденсатора. Пыль, пух и грязь накапливаются на его поверхности, снижая теплообмен. В сочетании с коррозией это может привести к утечкам и отключению системы.

Не менее серьезная неисправность – поломка компрессора, что обычно случается из-за естественного износа деталей или недостатка смазки. Это автомеханики считают самым затратным ремонтом.

Кроме того, специалисты советуют проверить состояние салонного фильтра. Когда он загрязнен, воздух циркулирует хуже, появляется затхлый запах, а в салоне скапливаются бактерии и плесень.

Испаритель также требует внимания: во влажной среде могут активно размножаться микроорганизмы, вызывающие аллергии и проблемы с дыханием.

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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/perevirte-tsi-p-yat-rechej-yakshho-avtomobilnyj-kondytsioner-pogano-oholodzhuye
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