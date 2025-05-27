Скоростные ограничения изменятся: какие штрафы готовят для водителей

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Чрезмерная скорость является главной причиной смертей на дорогах. Народные избранники предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в проекте закона №13314.
Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников
В проекте говорится, что сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.
Законопроектом предлагается установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Предлагается такая градация:
>10 км/ч — 340 грн
>20 км/ч — 680 грн
>30 км/ч — 1360 грн
>40 км/ч — 1700 грн
>60 км/ч — 2720 грн
>80 км/ч — 3400 грн.
В пояснительной записке к проекту говорится, что превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.
По данным Нацполиции Украины в 2024 году превышение скорости стало причиной: смерти 1 770 человека из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% случаев всех смертей на дорогах; травмирования 12 624 человек из 32 023 травмированных в результате ДТП, что составляет почти 40% всех случаев травмирования на дорогах.
Чрезмерная скорость была основной причиной смертности и травмирования в результате ДТП, как до, так и с начала полномасштабного вторжения. За предыдущие 3 года (с 2022 года по 2024 год) общее количество погибших в ДТП достигло 9046 человек. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной смерти в более чем половине случаев от всех ДТП.
Читайте также на портале "Комментарии" — новые штрафы для водителей: в полиции прокомментировали слухи.
Новости