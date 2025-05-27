Скоростные ограничения изменятся: какие штрафы готовят для водителей

Чрезмерная скорость является главной причиной смертей на дорогах. Народные избранники предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в проекте закона №13314.

Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников

В проекте говорится, что сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.

"Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации", — говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Предлагается такая градация:

>10 км/ч — 340 грн

>20 км/ч — 680 грн

>30 км/ч — 1360 грн

>40 км/ч — 1700 грн

>60 км/ч — 2720 грн

>80 км/ч — 3400 грн.

В пояснительной записке к проекту говорится, что превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

По данным Нацполиции Украины в 2024 году превышение скорости стало причиной: смерти 1 770 человека из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% случаев всех смертей на дорогах; травмирования 12 624 человек из 32 023 травмированных в результате ДТП, что составляет почти 40% всех случаев травмирования на дорогах.

Чрезмерная скорость была основной причиной смертности и травмирования в результате ДТП, как до, так и с начала полномасштабного вторжения. За предыдущие 3 года (с 2022 года по 2024 год) общее количество погибших в ДТП достигло 9046 человек. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной смерти в более чем половине случаев от всех ДТП.

"Таким образом, по меньшей мере каждая вторая смерть на дороге происходит в результате чрезмерной скорости. Кроме того, за указанный период 84 670 человек были травмированы. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной травмирования в почти 30% — 40% случаев от всех ДТП", — говорится в документе.

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