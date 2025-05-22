Готовимся в отпуск: автомеханик посоветовал, как подготовить авто к длительному простою

Обычно летний отпуск не ограничивается двумя-тремя днями, а требует больше времени. Поэтому, если в отпуск вы собираетесь не на авто, то нужно заранее позаботиться о подготовке к длительному простою автомобиля. Автомобильный эксперт Олег Ковальчук рассказал, как избежать неприятностей по возвращении.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Первое правило – позаботьтесь о безопасном месте парковки. Вам будет спокойнее, если вы оставите авто на охраняемом паркинге, на нем есть видеонаблюдение и шлагбаум. Это обеспечит максимальную безопасность. Важно также избегать парковки вблизи деревьев или конструкций, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Второе правило – защита от солнца и пыли. Также рекомендуется оставлять автомобиль в затененном месте. Это обезопасит салон от чрезмерного перегрева и выгорания. Дополнительно можно использовать отражательные экраны на лобовом стекле для защиты панели прибора от прямых солнечных лучей.

Третье правило – чистота. Не пренебрегайте мойкой перед тем, как оставить автомобиль на длительное время. Грязь может со временем въедаться в краску авто, цвета станут не столь яркими.

Четвертое правило – техническая подготовка. Что касается аккумулятора, то чаще всего, если автомобиль исправен, снимать его не нужно. На современных моделях это может даже вызвать проблемы с электроникой и сброс настроек. К тому же, сигнализация автомобиля работает только при наличии питания от АКБ, поэтому снятие аккумулятора оставит ваш автомобиль без надлежащей защиты.

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