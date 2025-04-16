Лучше откажитесь от идеи заправлять эти автомобили до полного бака: в чем причина

Среди автомобилистов распространена привычка заправлять автомобили на АЗС до полного бака. Однако для многих транспортных средств такое поведение может быть опасным. А все потому что есть машины, которые не терпят перелива топлива.

Заправка авто. Фото из открытых источников

Специалист обратил внимание на то, что в современных автомобилях существует сложная система вентиляции топливного бака, которая позволяет оптимизировать давление в емкости, а также предотвращать утечку горючего при перекидывании машины. В переполненном баке она может быть залита топливом и прийти в негодность.

Еще один минус переполненного бака в том, что бензин может вытекать наружу, создавая причины для появления коррозии и даже пожара.

В старых моделях авто эта проблема может быть на порядок выше из-за ненадежной фиксации крышки бензобака. При переполнении емкости топливо может начать вытекать прямо на кузов, что станет приговором лакокрасочному покрытию и создаст угрозу возгорания.

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