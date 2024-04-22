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Какие премиум авто выбирают украинцы в 2024 году: лидеры продаж

Топ-3 бренда премиум класса, покоривших украинцев

22 апреля 2024, 10:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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В первые три месяца 2024 года рынок премиум-классных автомобилей в Украине увеличил продажи на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ассоциации "Укравтопром", украинцы приобрели более 2,800 новых автомобилей премиум класса, что составляет 17% общего объема рынка новых легковых автомобилей.

Какие премиум авто выбирают украинцы в 2024 году: лидеры продаж

Топ-3 бренда премиум класса, покоривших украинцев

Наибольший спрос на роскошные авто наблюдается в крупных городах и областях, в частности, в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, где сосредоточено более половины (51%) продаж.

Среди наиболее популярных брендов на рынке выделяются BMW, Lexus и Audi. BMW удерживает лидерство с 736 проданными единицами, что можно объяснить качеством сборки, инновационными технологиями и статусом марки. Lexus, с 491 автомобилем, следует за ним, предлагая потребителям надежность и высокий уровень комфорта. Audi, со своими 421 продажами, подтверждает свою репутацию производителя авто, сочетающих динамичность и представительский стиль.

Указанная тенденция на рынке автомобилей подчеркивает устойчивый интерес украинцев к премиум классу даже в сложных экономических условиях.

Отметим, что белый цвет стал самым популярным среди владельцев новых автомобилей, купивших автомобили в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистику "УкрАвтопрома".

Напомним также, что за первый квартал 2004 года в Украине зарегистрировано 9,9 тысяч легковых автомобилей из Соединенных Штатов. Согласно данным Укравтопрома, это составляет 18% от общего количества первоначально зарегистрированных подержанных автомобилей в период с января по март.



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