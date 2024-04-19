ТОП-5 американских автомобилей: какие модели наиболее популярны среди украинских водителей

За первый квартал 2004 года в Украине зарегистрировано 9,9 тысячи легковых автомобилей из Соединенных Штатов. Согласно данным Укравтопрома, это составляет 18% от общего количества перворегистрируемых подержанных автомобилей в период с января по март.

Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили из США

Спрос на "американские" авто вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Наибольшая доля этого спроса, а именно 47% приходится на автомобили с бензиновыми двигателями, в то же время треть спроса составляет электромобили. Гибридные и автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) занимают по 7% рынка, тогда как остаток 6% приходится на дизельные автомобили.

В списке ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из США предпочтение отдают моделям известных брендов. Так, на первом месте находится TESLA Model 3 с регистрацией 1118 единиц, на втором – TESLA Model Y с 796 единицами. Далее следуют VOLKSWAGEN Passat (635 единиц), FORD Escape (633 единицы) и JEEP Cherokee (608 единиц).

Средняя возрастная категория "американских" автомобилей, пополнивших автопарк Украины в течение первого квартала, составляет 6,2 лет.

Напомним, что белый цвет стал самым популярным среди владельцев новых автомобилей, купивших автомобили в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистику "УкрАвтопрома".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие марки автомобилей стали самыми популярными в Украине с начала 2024 года. Оказалось, что Renault Duster стал популярной моделью в Киеве, в то время как во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях лидером продаж стал электромобиль Volkswagen ID.4.