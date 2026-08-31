Какие автомобили чаще всего покупают украинцы в 2026 году

Украинский авторынок в 2026 году остается преимущественно бензиновым, однако доля гибридов и электромобилей продолжает расти. За первые семь месяцев года в Украине впервые зарегистрировали 175 096 легковых автомобилей, как новых, так и подержанных, ввезенных из-за рубежа. Такие данные Министерство внутренних дел предоставило по запросу портала "Комментарии".

Какие автомобили покупают украинцы в 2026 году

Статистика первичной регистрации охватывает период с 1 января по 1 августа 2026 года и позволяет оценить, какие силовые установки автомобилей украинцы предпочитают. В настоящее время автомобили с бензиновыми двигателями занимают первое место. За семь месяцев их зарегистрировали 92035, что составляет 52,6% всех первичных регистраций.

Дизельные автомобили остаются вторым по популярности выбором – 37 466 машин, или 21,4% рынка. Их традиционно выбирают за экономичность во время длительных поездок и высоких крутящих моментов. В то же время, структура рынка постепенно меняется. Доля дизельных авто существенно уступает бензиновым, в то время как альтернативные силовые установки набирают вес.

Гибридные автомобили, включая HEV и PHEV, за первые семь месяцев года обеспечили 13,3% первичных регистраций – 23 216 машин. Еще 17 842 автомобиля были полностью электрическими. Доля BEV составила 10,2%. Таким образом, гибриды и электромобили вместе сформировали около 23,5% рынка, то есть каждый четвёртый автомобиль.

Остальные первичные регистрации пришлись преимущественно на автомобили с ГБО (газобаллонным оборудованием) — 2,6% рынка, а также на более редкие типы силовых установок, в частности на водородном двигателе.

Статистика показывает, что в 2026 году украинцы пока не отказываются от традиционных двигателей: бензин и дизель вместе снабжают около 74% первичных регистраций. В то же время, почти каждый четвертый автомобиль уже имеет электрифицированную силовую установку, что свидетельствует о постепенном изменении структуры украинского авторынка.

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