В Україну ввезли перший водневий автомобіль у 2026 році: як виглядає (ФОТО)

В Україні водневі автомобілі залишаються надзвичайною рідкістю. За перші сім місяців 2026 року в країні зареєстрували лише один автомобіль з силовою установкою на водневих паливних елементах. Ним став уживаний седан Toyota Mirai 2022 року випуску, який ввезли з-за кордону. Такі дані Міністерство внутрішніх справ надало на запит порталу "Коментарі".

Toyota Mirai

Згідно з відповіддю МВС за січень–липень 2026 року було здійснено 175,1 тисячі первинних реєстрацій автомобілів. З усіх цих реєстрацій лише одне авто було на водневому двигуні — Toyota Mirai. Її прототип уперше представили у 2013 році на автосалоні в Токіо, а продажі в Японії стартували наприкінці 2014 року.

Двигун Toyota Mirai

Toyota Mirai — перше водневе авто в Україні у 2026 році

Mirai має довжину 4,87 метра, ширину 1,81 метра та висоту 1,535 метра. Автомобіль оснащений переднім приводом і розрахований на чотирьох пасажирів. Одна з головних його особливостей стосується характеру вихлопу. Під час роботи силової установки в атмосферу не викидається вуглекислий газ чи чадний газ. Основним продуктом реакції водневого двигуна Toyota Mirai є вода, а з вихлопної системи виходить водяна пара.

Однак саме інфраструктура робить використання Toyota Mirai в Україні практично неможливим. Станом на 2026 рік у країні немає жодної водневої заправної станції. Для порівняння, у Європі працюють близько 200 таких об’єктів. Водень також залишається недешевим видом пального. Одного кілограма водню достатньо приблизно для 100-120 км пробігу, а його ціна на європейських заправках становить близько 10–15 євро.

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