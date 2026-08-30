Де на дорогах гине найбільше людей: у МВС назвали найсмертельнішу область України

Дніпропетровська область стала регіоном з найбільшою кількістю загиблих у дорожньо-транспортних пригодах за перші сім місяців 2026 року. За даними статистики ДТП за період з 1 січня до 31 липня, на дорогах області загинула 121 людина. Про це повідомило МВС у відповідь на запит порталу "Коментарі".

Де найбільше ДТП у 2026 році

Загалом у Дніпропетровській області за перші сім місяців 2026 року зафіксували 1106 ДТП із загиблими та/або травмованими. В аваріях постраждали 1363 людини, загинула — 121. За кількістю загиблих Дніпропетровська область випередила Київську, де жертвами ДТП стали 113 людей, та Львівську область — 112 загиблих.

До регіонів з понад сотнею загиблих належить також Одеська область — 105 людей. У Києві за цей період загинули 74 людини, а в Івано-Франківській області, яка йде наступною — 67.

Якщо ж враховувати не абсолютну кількість жертв, а загальну кількість ДТП, ситуація дещо відрізняється. Найбільше аварій з загиблими та травмованими зафіксували на Львівщині — 1341. Далі йдуть Київ з 1089 ДТП, Дніпропетровська область — 1106 та Київська — 1080.

Загалом по Україні за січень–липень 2026 року зафіксували 13 316 ДТП, у яких загинули 1466 людей, а 16 790 осіб отримали травми. Водночас статистика не охоплює повною мірою всі території країни. Як вказали у МВС, дані за Автономною Республікою Крим, Луганською областю та Севастополем не наведені, а показники Донецької, Запорізької та Херсонської областей слід розглядати з урахуванням часткової окупації цих регіонів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ДТП на трасі Київ–Одеса загинула відома блогерка.