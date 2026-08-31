Які автомобілі найчастіше купують українці у 2026 році

Український авторинок у 2026 році залишається переважно бензиновим, однак частка гібридів та електромобілів продовжує зростати. За перші сім місяців року в Україні вперше зареєстрували 175 096 легкових автомобілів як нових, так і вживаних, ввезених з-за кордону. Такі дані Міністерство внутрішніх справ надало на запит порталу "Коментарі".

Які автомобілі купують українці у 2026 році

Статистика первинної реєстрації охоплює період із 1 січня до 1 серпня 2026 року та дозволяє оцінити, яким силовим установкам автомобілів українці віддають перевагу. Наразі автомобілі з бензиновими двигунами посідають перше місце. За сім місяців їх зареєстрували 92 035, що становить 52,6% усіх первинних реєстрацій.

Дизельні автомобілі залишаються другим за популярністю вибором — 37 466 машин, або 21,4% ринку. Їх традиційно обирають за економічність під час тривалих поїздок та високий крутний момент. Водночас структура ринку поступово змінюється. Частка дизельних авто суттєво поступається бензиновим, тоді як альтернативні силові установки набирають вагу.

Гібридні автомобілі, включно з HEV та PHEV, за перші сім місяців року забезпечили 13,3% первинних реєстрацій — 23 216 машин. Ще 17 842 автомобілі були повністю електричними. Частка BEV склала 10,2%. Таким чином, гібриди та електромобілі разом сформували близько 23,5% ринку, тобто кожен четвертий автомобіль.

Решта первинних реєстрацій припала переважно на автомобілі з ГБО (газобалонним обладнанням) — 2,6% ринку, а також на значно рідкісніші типи силових установок, зокрема на водневому двигуні.

Статистика показує, що у 2026 році українці поки не відмовляються від традиційних двигунів: бензин і дизель разом забезпечують близько 74% первинних реєстрацій. Водночас майже кожен четвертий автомобіль уже має електрифіковану силову установку, що свідчить про поступову зміну структури українського авторинку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що де на дорогах гине найбільше людей. У МВС назвали найсмертельнішу область України.