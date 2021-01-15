Как выглядит предок "Запорожца": в Сети появилось архивное фото

В Сеть выложили снимок предка легендарного автомобиля "Запорожец". Сообщается, что машину создали в качестве улучшенной версии "Москвич-444". Об этом пишет autocentre.

Как выглядел предок "Запорожца" (фото: wikimedia.by/Sergey.Rodovnichenko)

В материале говорится, что над созданием авто работали с 1957 по 1959 год. А старую фотографию обнаружили в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины им. Г. С. Пшеничного.

Данная машина создавалась для того, чтобы стать прототипом малолитражки, которая тогда выпускалась в Запорожье. Впервые "Москвич-444" был представлен на ВДНХ в Москве в 1958 году, затем весной 1959 года его отправили на Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) для того, чтобы усовершенствовать.





По сравнению с московским прототипом, "Запорожец" был улучшен. Создатели заменили двигатель, что позволило увеличить скорость до 90 км/час (вместо 80). Также специалисты доработали коробку передач, заменили тип подвески, кузов стал более прочным, а на стеклах появился механизм опускания.

Как сообщало издание "Комментарии", авто, которые можно купить за 50 евро. Первая в нашей подборке Volvo V70 2005 года, пробег которой составляет 200 000 тысяч километров. Владелец объявления также сообщил, что на данный момент машина не на ходу, потому что у нее неисправный двигатель. Но даже несмотря на это, такое приобретение точно не будет плохим, как считаете?

Также мы писали, мужчина приобрел 35-летний BMW с пробегом 428 км. В Германии выставили на продажу BMW 635 CSi 1985 года выпуска, и этот автомобиль совершенно точно можно считать уникальным. Хотя бы той причине, что его пробег составляет всего лишь 428 километров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!