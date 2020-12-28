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Удачная покупка: мужчина приобрел 35-летний BMW с пробегом 428 км

За раритет пришлось отдать внушительную сумму денег

сегодня, 19:35
Автор:

Любовь Блажко

В Германии выставили на продажу BMW 635 CSi 1985 года выпуска, и этот автомобиль совершенно точно можно считать уникальным. Хотя бы той причине, что его пробег составляет всего лишь 428 километров, пишет издание Carsсoops.

Удачная покупка: мужчина приобрел 35-летний BMW с пробегом 428 км

BMW 635 CSi 1985 года выпуска. Фото: obozrevatel

Сообщается, что объявление о продаже машины разместили на autoscout24. И после утомительных торгов и долгих переговоров новым владельцем авто стал незнакомец, который не пожалел отдать за него 185 тысяч евро. Стоит добавить, что похожие модели машин стоят на рынке от 20 до 70 тысяч евро (все зависит от пробега и общего состояния). 

Первый владелец раритетной машины получил ее еще в январе 1985 года. И поставил ее на 35 лет в гараж. Хоть машина просто стояла, за ней постоянно ухаживали. Поэтому внешний вид авто действительно впечатляет. 

Несмотря на внушительный возраст, у машины есть множество дополнительных функций: бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля и стильные легкосплавные диски с оригинальным рисунком.

Удачная покупка: мужчина приобрел 35-летний BMW с пробегом 428 км - фото 2
Удачная покупка: мужчина приобрел 35-летний BMW с пробегом 428 км - фото 3
Удачная покупка: мужчина приобрел 35-летний BMW с пробегом 428 км - фото 4
Удачная покупка: мужчина приобрел 35-летний BMW с пробегом 428 км - фото 5

BMW 635 CSi был одним из самых мощных автомобилей первого поколения BMW 6 серии. Он оснащен 3,4-литровым V6 мощностью 218 л.с., а версия с катализатором имела в своем арсенале 211 л.с. Максимальная скорость, которой можно достичь в топовой версии, составляет 225 км/ч.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, авто, которые можно купить за 50 евро. Первая в нашей подборке Volvo V70 2005 года, пробег которой составляет 200 000 тысяч километров. Владелец объявления также сообщил, что на данный момент машина не на ходу, потому что у нее неисправный двигатель. Но даже несмотря на это, такое приобретение точно не будет плохим, как считаете?


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Источник: https://www.carscoops.com/2020/12/this-265-mile-1985-bmw-635-csi-went-into-storage-for-35-years-the-day-after-it-was-registered/
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