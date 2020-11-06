kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15487.82

ETH/USD

442.95

LTC/USD

61.47

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Почти даром: авто, которые можно купить за 50 евро (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти даром: авто, которые можно купить за 50 евро (фото)

Подборка б/у авто из Германии по цене 10 кг мяса

сегодня, 20:03
Автор:

Любовь Блажко

Первая в нашей подборке Volvo V70 2005 года, пробег которой составляет 200 000 тысяч километров. Владелец объявления также сообщил, что на данный момент машина не на ходу, потому что у нее неисправный двигатель. Но даже несмотря на это, такое приобретение точно не будет плохим, как считаете?

Почти даром: авто, которые можно купить за 50 евро (фото)

Авто, которые можно купить за 50 евро. Фото: unsplash

Volkswagen Golf 1995 года имеет частично разобранный салон, а также у машины нет двигателя. Ее пробег – 220 000 тысяч километров. Но больше всего удивляет ее цена – всего 50 евро. 

А вот владелец Ford Fiesta 2000 года выпуска написал в объявлении, что на кузове у машины есть небольшие вмятины и коррозия в некоторых местах. Но главное то, что автомобиль на ходу и продается за абсурдную цену. 

Ford 2000 года тоже в исправном состоянии. Владелец сообщает, что машина полностью соответствует нормам Евро 4. 

Opel Astra з 16-клапанным двигателем будет немного дороже, но все равно цена кажется минимальной – всего 60 евро. В объявлении говорится, что машина не на ходу, но не неизвестно по каким именно причинам.

Также издание "Комментарии" расскажет, топ-5 самых неубиваемых внедорожников. Внедорожники весьма популярны по всему миру. Это касается и Украины, ведь по нашим дорогам далеко не каждый автомобиль проедет. Поэтому сегодня мы решили рассказать тебе о пяти самых крепких внедорожниках, которые прошли испытание временем.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dexpens.com/Article/14138/yaki-avto-mozhna-kupiti-v-nimechchini-za-50-ievro-foto
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ