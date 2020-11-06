Почти даром: авто, которые можно купить за 50 евро (фото)

Первая в нашей подборке Volvo V70 2005 года, пробег которой составляет 200 000 тысяч километров. Владелец объявления также сообщил, что на данный момент машина не на ходу, потому что у нее неисправный двигатель. Но даже несмотря на это, такое приобретение точно не будет плохим, как считаете?

Авто, которые можно купить за 50 евро. Фото: unsplash

Volkswagen Golf 1995 года имеет частично разобранный салон, а также у машины нет двигателя. Ее пробег – 220 000 тысяч километров. Но больше всего удивляет ее цена – всего 50 евро.

А вот владелец Ford Fiesta 2000 года выпуска написал в объявлении, что на кузове у машины есть небольшие вмятины и коррозия в некоторых местах. Но главное то, что автомобиль на ходу и продается за абсурдную цену.

Ford 2000 года тоже в исправном состоянии. Владелец сообщает, что машина полностью соответствует нормам Евро 4.

Opel Astra з 16-клапанным двигателем будет немного дороже, но все равно цена кажется минимальной – всего 60 евро. В объявлении говорится, что машина не на ходу, но не неизвестно по каким именно причинам.

Внедорожники весьма популярны по всему миру. Это касается и Украины, ведь по нашим дорогам далеко не каждый автомобиль проедет. Поэтому сегодня мы решили рассказать тебе о пяти самых крепких внедорожниках, которые прошли испытание временем. Также издание "Комментарии" расскажет, топ-5 самых неубиваемых внедорожников.

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