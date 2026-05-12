Что означает буква "E" на коробке передач в автомобилях: этого многие не знают

Большинство водителей привыкли видеть на рычаге переключения передач стандартный набор обозначений цифр и букв "R" для заднего хода. Однако в некоторых автомобилях можно заметить еще одну загадочную букву "E". Объясняем, что она значит и для чего нужна.

Что означает буква E на коробке. Фото из открытых источников

Буква "E" происходит от слова Economy ("экономия"). Это специальный режим или передача, которая помогала снизить расход топлива. Такая функция преимущественно была в старых европейских моделях, в частности, в немецких Volkswagen Golf конца 1980-х годов, а также в некоторых французских автомобилях Citroen и Peugeot, где ее обозначали как "Economie".

Экономная передача работала как удлиненная более высокая скорость. Она поддерживала более низкие обороты двигателя, позволяя авто двигаться с меньшим расходом топлива. В некоторых случаях система могла частично отключать цилиндры для снижения потребления бензина. Фактически это был ранний аналог современных экорежимов.

С развитием технологий потребность в отдельной "E" передаче исчезла. Современные двигатели автоматически оптимизируют расход топлива, а электроника контролирует обороты гораздо точнее. Поэтому сегодня буква "E" на механической коробке стала скорее исторической деталью. Однако для автолюбителей ретро-моделей это напоминание о времени, когда инженеры искали простые механические решения для экономии топлива задолго до появления гибридов и электрокаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лучшем автомобиле 2026 года для женщин.

Также "Комментарии" писали о самом плохом цвете для автомобиля. Водители часто сожалеют об этом выборе для своего автомобиля.