Названо найгірший колір для автомобіля: водії часто шкодують про цей вибір
НОВИНИ

Названо найгірший колір для автомобіля: водії часто шкодують про цей вибір

Чорний автомобіль виглядає ефектно, але швидше старіє.

26 березня 2026, 07:30
Автор:
Slava Kot

Попри популярність серед автомобілістів, чорний колір вважається одним з найменш практичних для автомобіля. Як виявилося, хоч такий вибір виглядає ефектно, але він потребує значно більше догляду і швидше втрачає "новий" вигляд.

Названо найгірший колір для автомобіля: водії часто шкодують про цей вибір

Чорний колір найгірший для авто. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням хімічного концерну BASF, найпопулярнішим кольором нових автомобілів у світі залишається білий. У 2025 році приблизно 33% машин сходять з конвеєра саме такого кольору. Чорний колір посідає друге місце з часткою близько 23%, однак саме він створює найбільше проблем для власників авто.

Причина полягає в особливостях лакофарбового покриття автомобіля. Кузов має кілька шарів фарби: базовий кольоровий шар та прозоре захисне покриття товщиною приблизно 30-40 мікронів. Саме цей верхній шар захищає автомобіль від зовнішніх факторів, але на ньому легко з’являються мікроскопічні подряпини.

На темних поверхнях, особливо чорних або темно-синіх, ці подряпини помітні значно сильніше. Після кількох відвідувань автомийки на кузові можуть з’явитися тисячі дрібних слідів, які під прямим сонячним світлом виглядають як "сітка" або дрібні тріщини.

Ще одна проблема чорного кольору, це сильне нагрівання. Чорні автомобілі під сонцем можуть нагріватися на 10-15 градусів більше, ніж світлі моделі. Це прискорює зношування лаку та збільшує навантаження на систему кондиціонування.

Крім того, на чорному кузові набагато помітніші пил, плями води та дорожній бруд. Саме тому, попри стильний вигляд, чорний колір називають найгіршим кольором для авто.

