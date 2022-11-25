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Украинские волонтеры превратили пикап в "мини-град" (ВИДЕО)

Мастера из Винницы сделали необычный тюнинг пикапу и превратили гражданское авто в мощную боевую машину, которая будет помогать нашим бойцам на фронте.

сегодня, 04:30
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Автор:

Анна Нестерова








Участие в переоборудовании пикапа принимали не только авто-мастера, но и военные.

Украинские волонтеры превратили пикап в "мини-град" (ВИДЕО)

Из пикапа в "мини-град"/скриншот

Сообщается, что винницкие умельцы получили необычный "заказ"  от артиллеристов, которые просили сделать для них мощное авто с "убийственным характером".

Мастера немедленно приступили к делу и взяли за основу пикап иностранного производства. После удачного тюнинга гражданский автомобиль превратился в мобильный "мини-град", который способен поражать цели на расстоянии 16-18 километров, а разлет ракет составляет 12-15 метров

Волонтер Денис Романенко рассказал, что установка с тремя стволами оснащена прицельными устройствами для более точного наведения. Поражает цели установка ракетами от "Градов". Интересно, что автоэлектрики сделали для "мини-града" специальный пульт управления, благодаря которому военные могут производить пуск ракет на безопасном расстоянии (приблизительно 20 метров).

Часть деталей для монтажа мастерам передали военные — все они оказались трофейными и были сняты с подбитой вражеской техники. Остальные расходники волонтерам помог оплатить местный депутат, который пожелал остаться инкогнито.

Стоит отметить, что это уже второе аналогичное авто, которое создают винницкие волонтеры и передают в распоряжение нашим бойцам.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Иерусалиме на остановках прогремели взрывы: есть погибшие и раненыеНа месте взрывов работали правоохранители, спасатели и медики скорой помощи. На данный момент известно о двадцати пострадавших, двое из которых в критическом состоянии. Сообщается, что погиб один подросток. Состояние некоторых пострадавших остается нестабильным.



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