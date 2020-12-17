В Японии провели успешное испытание буксира с дистанционным управлением

Японский судовой оператор NYK и входящие в его состав компании MTI, Keihin Dock и Japan Marine Science (JMS), получили полезные результаты во втором тесте удаленной навигации буксира. Испытания проводились в рамках морского испытательного проекта правительства Японии по дистанционному управлению навигацией для реализации автономных кораблей к 2025 году.

ФОТО: MBW

Испытания проводились в Токийском заливе, пилотируемый буксир, оснащенный системой дистанционного управления, управлялся дистанционно из операционного центра в городе Нисиномия в префектуре Хёго примерно в 400 км.

В предыдущем испытании в январе этого года оператор в центре удаленного управления использовал датчики и камеры, установленные на буксир, для распознавания окружающих условий, создания плана маршрута и плана действий (план маршрута предотвращения столкновений) для дистанционного управления. В ходе этого второго теста были проведены два испытания на реагирование на сбои в работе оборудования или связи судно-берег.

NYK и входящие в его состав компании заявляют, что они продолжат совершенствовать систему, используя накопленные знания в ходе двух тестов удаленной навигации, и будут сотрудничать с партнерами для реализации дистанционного управления крупными судами. Кроме того, они будут распространять и разрабатывать технологии для автономных судов с экипажами и автономных судов без экипажа, над которыми они работают.

Как сообщало издание "Комментарии", шведы готовятся спустить на воду судно с металлическими парусами. Паруса могут поворачиваться на 360 градусов, не касаясь друг друга, и их можно убрать до 59 метров, чтобы очистить мосты или выдержать непогоду.

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