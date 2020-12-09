Шведы готовятся спустить на воду судно с металлическими парусами

Трансатлантический автовоз Oceanbird проектируется шведским судостроителем Wallenius Marine при поддержке правительства Швеции и нескольких исследовательских институтов.



ФОТО: Portugal I News

Судно длиной 198 метров, вмещающее 7000 автомобилей, по размеру аналогично обычным автовозам, но будет выглядеть радикально иначе. Корпус корабля увенчан пятью телескопическими "крыльями", каждая высотой 79 метров. Паруса могут поворачиваться на 360 градусов, не касаясь друг друга, и их можно убрать до 59 метров, чтобы очистить мосты или выдержать непогоду.

Паруса, которые будут изготовлены из стали и композитных материалов, должны быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточную тяговую мощность для корабля, весом в 35 тысяч тон.

"Хотя общие принципы создания парусов с твердым крылом не новы, проектирование парусов Oceanbird было сложной задачей", — говорит Микаэль Разола, военно-морской архитектор и руководитель исследовательского проекта Oceanbird в Wallenius Marine.

Судостроители Wallenius Marine разработали трансатлантический автовоз, который сокращает выбросы углерода на 90% по сравнению со стандартными автовозами. Также судно имеет самые высокие паруса для кораблей из когда-либо построенных.

"Этот корабль на вершине мачты будет находиться на высоте более 100 метров над поверхностью воды. Когда вы так сильно поднимаетесь к небесам, направление и скорость ветра сильно меняются", — говорит Разола.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы успешно испытали автономное грузовое судно. Jindouyun 0 Xao начало тестовый рейс с острова Чжунхай и успешно завершило его на причале № 1 моста Гонконг-Чжунхай-Макао.

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