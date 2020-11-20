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Главная Новости Мужчина яхта Топ-5 самых распространенных страхов яхтсмена-новичка
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Топ-5 самых распространенных страхов яхтсмена-новичка

Почему путешествие на яхте - это совсем не страшно

сегодня, 15:42
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас мечтают отправиться в путешествие на яхте. Но как и все новое, эта идея может пугать нас. Сегодня мы разберем самые распространенные страхи яхтсменов и объясним, почему причин пугаться нет.

Топ-5 самых распространенных страхов яхтсмена-новичка

Главные страхи яхтсмена

Яхта утонет

Современные яхты отличаются хорошей плавучестью. Нужно как следует постараться, чтобы они перевернулись или утонули. А чтобы вообще не волноваться по этому поводу — выбирайте спокойные маршруты и следите за погодой.

У меня обязательно разовьется морская болезнь

Морская болезнь в своих худших формах может развиться во время шторма. Определенный дискомфорт у многих людей возникает в ветреную погоду с небольшими волнами. Против морской болезни помогут лекарства и народные средстваЕсли же вы отправились путешествовать на яхте впервые, то лучше выбирать маршрут с короткими переходами, а ночевать на берегу.  

Я не умею плавать

Здесь все просто — обзаведитесь спасательным жилетом, и этот момент вас вообще не будет тревожить. Хотя научиться плавать было бы неплохо.

Будет скучно

Если хотите острых ощущений, выбирайте яхту поменьше и ветренную погоду. Но тем, кто не любит экстрим, тоже будет чем заняться. Их ждет насыщенная программа: новые знания и впечатления, купание в открытом море, возможность увидеть дельфинов, скалы и горы, дикие пляжи и бухты, а также множество интересных мест, в которых вы сможете пристать.

Я в плохой физической форме

Работа на яхте действительно требует немалой физической нагрузки. В самом начале путешествия каждому члену экипажа, исходя из его возможностей и умений, отводится определенная роль. Кто-то ведь должен и кофе хороший уметь варить.

Надеемся, нам удалось развеять твои собственные страхи и сомнения, и ты уже планируешь первый в своей жизни выход на яхте. А чтобы ты был хорошо подготовлен, издание "Комментарии" расскажет, что необходимо взять с собой на яхту в первую очередь


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Источник: https://www.dynamiqbrokerage.com/ru/stati/yachtsmans-fears-dispelling-myths.htm
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