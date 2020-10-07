kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.10.2020

BTC/USD

10621.57

ETH/USD

341.07

LTC/USD

46.12

НБУ 07.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина яхта Что взять с собой на яхту: путешествие станет кошмаром без этих вещей
commentss НОВОСТИ Все новости

Что взять с собой на яхту: путешествие станет кошмаром без этих вещей

Возьми на яхту эти вещи, и тогда ни жар, ни холод, ни само море не остановят тебя

сегодня, 16:24
Автор:

Павел Зинченко

Путешествие на яхте — казалось бы, что может быть проще. Взошел себе на борт, а дальше паруса и ветер сделают свое дело. Но здесь не все так просто. Тебя ждет множество испытаний в виде ветра, солнца и волн. Именно поэтому мы решили рассказать тебе, как противостоять этим проблемам. Поможет нам в этом портал Simple Sail.

Что взять с собой на яхту: путешествие станет кошмаром без этих вещей

Что должно быть на борту яхты

1. Багаж должен быть небольших размеров. Запомни основное правило — чемодан не должен быть пластиковым. Если вы идете в плавание еще с кем-то, то лучше иметь два меньших чемодана, чем один огромный.

2. Специальная обувь должна быть на ногах во время передвижения по палубе, когда яхта идет на всех парусах. Как правило на яхте ходят босиком, но когда лодка находится в движении, то босую ногу очень легко повредить о металлические детали на палубе или поскользнуться на мокрой поверхности. Поэтому не пожалей денег на специальную обувь.

3. Яхтенные перчатки с отверствиями для пальцев или без них. Лучше иметь кожаные, с шершавой поверхностью. При покупке попробуйте рукой в перчатке зажать "яхтенную веревку" и выдернуть ее из сжатой руки. Если веревка ползет в кулаке, такие перчатки не подойдут.

4. Яхтенные брюки с усиленными вставками (одна пара). Такой вид одежды можно порекомендовать для матросов или для общего использования в пасмурную погоду. 

5. Солнцезащитные футболки с рукавами (две штуки). Лучше всего подойдут белого цвета. Защищают от ультрафиолета эффективнее любого крема.

Мы решили не вписывать в этот список очевидные вещи вроде головного убора или пантенола. Уверены, ты не враг сам себе и подготовишься к выходу на яхте надлежащим образом. Также издание "Комментарии" расскажет, как яхты начнут использовать космические технологии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости