Что взять с собой на яхту: путешествие станет кошмаром без этих вещей

Путешествие на яхте — казалось бы, что может быть проще. Взошел себе на борт, а дальше паруса и ветер сделают свое дело. Но здесь не все так просто. Тебя ждет множество испытаний в виде ветра, солнца и волн. Именно поэтому мы решили рассказать тебе, как противостоять этим проблемам. Поможет нам в этом портал Simple Sail.

Что должно быть на борту яхты

1. Багаж должен быть небольших размеров. Запомни основное правило — чемодан не должен быть пластиковым. Если вы идете в плавание еще с кем-то, то лучше иметь два меньших чемодана, чем один огромный.

2. Специальная обувь должна быть на ногах во время передвижения по палубе, когда яхта идет на всех парусах. Как правило на яхте ходят босиком, но когда лодка находится в движении, то босую ногу очень легко повредить о металлические детали на палубе или поскользнуться на мокрой поверхности. Поэтому не пожалей денег на специальную обувь.

3. Яхтенные перчатки с отверствиями для пальцев или без них. Лучше иметь кожаные, с шершавой поверхностью. При покупке попробуйте рукой в перчатке зажать "яхтенную веревку" и выдернуть ее из сжатой руки. Если веревка ползет в кулаке, такие перчатки не подойдут.



4. Яхтенные брюки с усиленными вставками (одна пара). Такой вид одежды можно порекомендовать для матросов или для общего использования в пасмурную погоду.



5. Солнцезащитные футболки с рукавами (две штуки). Лучше всего подойдут белого цвета. Защищают от ультрафиолета эффективнее любого крема.

Мы решили не вписывать в этот список очевидные вещи вроде головного убора или пантенола. Уверены, ты не враг сам себе и подготовишься к выходу на яхте надлежащим образом. Также издание "Комментарии" расскажет, как яхты начнут использовать космические технологии.

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