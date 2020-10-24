Только для успешных людей: три самых роскошных стоянки для яхт

Мы постоянно говорим о роскошных яхтах, которые бороздят просторы океанов и морей. Но ведь они не находятся в плавании постоянно. Им необходимо регулярно приставать к берегу, чтобы их владельцы могли пополнить запасы провизии, осмотреть новые интересные места и просто размять ноги. Сегодня мы расскажем вам о трех самых роскошных стоянках для яхт. Поможет нам в этом портал Top Yachts.

Самые дорогие в мире стоянки для яхт

Porto Cervo (Сардиния, Италия) – € 2.574

Porto Cervo — это ослепительный курорт, расположеный на Изумрудном побережье. Это место тусовки самых богатых владельцев яхт со всей планеты. Курорт обрел популярность с 1960 года, после приезда на остров принца Карима Ага-Хана. Porto Cervo — любимое место многих знаменитостей, включая Кейт Мосс, Кристиана Слэйтера и Дензела Вашингтона. Porto Cervo предлагает более 700 стояночных мест для яхт, из них только 60 – для мега-яхт.

Portofino (Лигурия, Италия) – € 2.100





Portofino подобно магниту притягивает владельцев многомиллионных состояний, а также знаменитостей со всей планеты. Стоянка расположена поблизости от аэропорта. Portofino имеет репутацию одной из самых престижных пристаней во всем мире, хотя и может принять всего шесть мега-яхт.

Puerto Jose Banus (Марбелья, Испания) – € 2.069





Яхтенная стоянка Puerto Jose Banus более известна как Puerto Banus расположена в Марбелье в Испании. Стоянка была основана в 1970 году Хосе Банусом, испанским владельцем недвижимости VIP-класса. С тех пор она стала роскошным комплексом, в котором всегда царит веселье и гламур. Здесь можно с легкостью встретить Бреда Питта, Девида Бекхэма, а многих других знаменитостей. Стоянка имеет общую площадь 15 га, вмещает около 915 стояночных мест для фешенебельных яхт.

Красиво жить не запретишь. Владельцы роскошных яхт заслуживают право остановиться и отдохнуть в не менее роскошном месте. Также издание "Комментарии" расскажет, что необходимо взять с собой на яхту.



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