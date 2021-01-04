Как создавалась первая моторная яхта: история появления

2021 год стал в какой-то мере уникальный также для яхтсменов, ведь именно сейчас исполняется 135 лет со дня спуска на воду первой в истории моторной яхты.

Как появилась первая яхта. Фото: Motor Boat

Первая моторная лодка была спущена на воду в 1886 году на немецкой верфи Lurssen по заказу изобретателя Готтлиба Даймлера. Он хотел испытать свой новый бензиновый двигатель. Годом ранее Даймлер уже запатентовал технологию нагнетания воздуха в двигатель внутреннего сгорания с помощью шестерённого насоса.

Мотор Даймлера был одноцилиндровый, весил 60 кг и на 700 оборотах выдавал всего 1,5 лошадиных сил до озера в Штутгарте, где должны были пройти ходовые тесты, этот двигатель тащили 11 человек.

Старания этих людей могли оказаться тщетными: спуску на воду Rems — такое название носила первая моторная лодка в истории — воспротивились местные жители. Они прослышали, что лодка приводится в движение взрывами, и решили, что к такому испытанию они не готовы. Впрочем, Даймлеру все же удалось убедить штутгарцев, что его лодка никому не навредит.

В 1887 году Даймлер провел испытания моторной лодки с усовершенствованным двигателем: он оснастил изобретение вторым цилиндром, который размещался под углом 15 градусов к первому. Новый мотор от Даймлера имел мощность уже 4 лошадиных сил. Так появился первый V-образный двигатель.

Компания Lurssen продолжила сотрудничество с Даймлером, и в 1896 году их совместными усилиями на воду была спущена первая в мире 12-метровая моторная яхта Daimler.

Как видите, в человеческой истории все не так просто, как кажется на первый взгляд. Уже в XIX веке полет мысли изобретателей поражал окружающих, а на воду спускались первые моторные судна. Также издание "Комментарии" расскажет, о четырех невероятных фильмах о яхтах и яхтсменах.

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