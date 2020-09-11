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Четверка невероятных фильмов о яхтах и яхтсменах

Четыре фильма, которые расскажут о захватывающей и интересной жизни яхтсменов

сегодня, 17:00
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас любят яхты, но не могут позволить себе эту роскошь. Поки вы еще не набрали достаточно денег, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, мы расскажем вам о нескольких интересных фильмах, в центре сюжета которых яхты, океаны, суровая природная стихия и невероятные приключения. Поможет нам в этом издание Регата.

Четверка невероятных фильмов о яхтах и яхтсменах

Ветер (Wind). 1992

Яхтсмен Уилл Паркер терпит поражение в борьбе за самый престижный в мире приз, Кубок Америки, против спортсмена из Австралии. Он полон решимости завладеть Кубком. В команду Паркера входит Кейт — девушка, с которой Паркер пребывает у весьма интересных отношениях.

Одиночка (En solitaire) 2013


Мечта Яна Кермадека начинает сбываться, когда он без всякой подготовки заменяет своего друга Франка Древиля на регате "Ванди Глоб", безостановочной гонке яхтсменов-одиночек вокруг света. Ян полон решимости победить, но в какой-то момент обнаруживает на своем борту незванного пассажира, который может все испортить.

Кругосветка Лауры (Maidentrip) 2013


Документальная картина, в которой рассказывается об удивительной истории Лауры Деккер, голландской школьницы, которая стала самой молодой путешественницей, совершившей кругосветнее путешествие на яхте. Это произошло в 2012 году. Эта история не так об океане и яхте, как о формировании личности, когда ветренная девченка превращается в храбрую и решительную женщину.

Не угаснет надежда (All Is Lost) 2013


Высокий загорелый мужчина путешествует на роскошной яхте в теплых водах Индийского океана. Неожиданно идиллическая картина меняется в одночасье, и герой оказывается один на один с бездной. Чтобы спасти тех, кто остался на берегу, он бросает вызов стихии.

Эти фильмы скрасят тоску и мотивируюют более решительно двигаться к твоей цели. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых дорогих парусных яхтах в истории.


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