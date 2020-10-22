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Как подготовить свою яхту к зиме: пять незыблемых правил

Яхта должна успешно пережить зиму, чтобы быть готовой к новому сезону

сегодня, 15:38
Автор:

Павел Зинченко

Зима приближается и для многих яхтсменов возникает проблема — что делать со своей яхтой? Просто оставить ее до начала нового сезона нельзя. Следует подготовить судно надлежащим образом, чтобы оно было готово к использованию через несколько месяцев. Полезными советами с нами поделилось издание itBoat.

Как подготовить свою яхту к зиме: пять незыблемых правил

Как хранить яхту зимой

Смени масло

Из-за воды и кислот может произойти коррозия двигателя. Смени фильтр и продуй его сильной струей воздуха, чтобы там не сохранилось ни капли воды. После этого залей новое масло.

Смажь механизм рулевого управления

Смазывание механизмов управления и контроля обеспечивает их плавный ход в начале нового сезона. Убедись, что все места сочленения хорошо пропитаны водоотталкивающей смазкой.

Позаботься об аккумуляторе

Не позволяй аккумулятору полностью разрядиться за зиму. Отсоедини аккумулятор и наполни его доверху дистиллированной водой. Время от времени подзаряжай аккумулятор, чтобы он был готов к тому моменту, когда лодка снова будет спущена на воду.

Антифриз — в водопровод и канализацию

Опорожни баки для воды и прогони через водопроводные трубы антифриз.

Вымой и навощи лодку

Хорошенько вымой лодку снаружи и изнутри. Также покрой воском корпус, он поможет избежать появления ржавчины, что особенно важно, если ты собираешься хранить лодку снаружи. Чехол защитит лодку от грязи, пыли и плесени.

Теперь твой "фрегат" готов к зиме и не подведет тебя, когда настанет время вновь спускаться на воду. Также издание "Комментарии" расскажет, что взять с собой на яхту.


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