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Главная Новости Мужчина вино и напитки Вовсе не алкоголизм: пять уважительных причин выпивать в одиночку
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Вовсе не алкоголизм: пять уважительных причин выпивать в одиночку

Умеренное потребление алкоголя в одиночестве может содействовать творчеству и появлению новых идей

сегодня, 12:31
Автор:

Павел Зинченко

Пьешь в одиночестве — значит алкоголик. Нам часто приходится это слышать. Все пытаются осудить человека, назвав алкоголиком, а не брать во внимание его тонкую натуру, творческую душу, философское мышление. Чтобы восстановить справедливость, мы расскажем тебе сегодня, почему выпивать в одиночестве — это не только не плохо, но иногда и полезно.

Вовсе не алкоголизм: пять уважительных причин выпивать в одиночку

ФОТО: Мужской журнал

Как насчет поразмышлять

Алкоголь способен не только опьянить, но также и позволяет поразмышлять о смысле жизни, о своих действиях, планах на будущее. Иногда в такие моменты могут родиться интересные идеи, которые изменят твою жизнь. Лучше имей при себе блокнот, чтобы записывать эти идеи.

Творчество

Алкоголь содействует творчеству. Многие философы, мыслители, писатели, поэты создавали свои гениальные творения, находясь подшафе. Так что если уже выпиваешь, то начинай творить — писать стихи, роман или хватайся за музыкальный инструмент.

Почитать

Хорошая книга удачно комбинируется с качественным алкоголем. Уже после первого бокала, с книгой в руке, почувствуешь себя  ближе к интеллигенции.

Эстетическое наслаждение

Сидеть с бокалом дорого спиртного напитка, по чуть-чуть потягивать, и смотреть на уходящее в закат солнце, идущий дождь, падающую листву, звездное небо, горящие в камине дрова. Ты наедине с собой, своими мыслями, больше никого. 

Финальное слово

Не бойся пить один. Это не алкоголизм, как нам пытается рассказывать общепринятая мораль. Это времяпрепровождение, от которого получишь пользы на порядок больше, нежели если будешь выпивать в баре с толпой малознакомых людей.

Конечно, не стоит перегибать палку. Устраивать себе такие творческие вечера каждый день не нужно. Но иногда позволить себе отведfть отменный алкоголь в компании с самим собой — это очень даже неплохая идея. Также издание "Комментарии" расскажет, не дадут тебе похудеть.


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Источник: https://mport.ua/mix/759786-shest-prichin-chtoby-vypivat-v-odinochku
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