Алкогольные напитки, которые никогда не дадут тебе похудеть

Всем известно, что алкоголь вреден для фигуры. Но сегодня мы решили прекратить ходить вокруг да около и расскажем, какие алкогольные напитки могут больше всего воспрепятствовать вашему стремлению похудеть. Поможет нам в этом портал Food and Mood. Небольшой спойлер — речь пойдет не о пиве.

Алкоголь не даст похудеть

Ликер

100 мл напитка содержат около 250—300 единиц энергии. Некоторые ликеры, вроде "Бейлиз" или "Айриш Крим", включают в себя еще и калорийные сливки. 2 рюмки ликера — и почти треть суточного рациона худеющего человека достигнута.

Бренди и коньяки





Калорийность всего крепкого алкоголя приблизительно одинакова: около 240—250 единиц на 100 мл. Такие напитки имеют высокий гликемический индекс. Это означает, что они резко поднимают и опускают уровень сахара в крови, скачки которого провоцируют неуемный голод. А закусить такой алкоголь хочется чем-то серьезным, в первую очередь жирным мясом. Пить крепкие напитки стоит уже после небольшого перекуса, но никак не перед едой.

Коктейли





Энергетическая ценность коктейлей в среднем от 200 до 350 ккал на 100 мл. Разумеется, есть разные рецепты, более или менее калорийные. Если пришли в питейное заведение, заказывайте коктейли без сливок или шоколада, а также с минимумом ингредиентов. "Кровавая Мэри" вполне подойдет.

Употребление этих алкогольных напитков должно строго контролироваться. Впрочем, как и любых других. Также издание "Комментарии" расскажет о самых полезных алкогольных напитках.

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