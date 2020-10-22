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Главная Новости Мужчина вино и напитки Алкогольные напитки, которые никогда не дадут тебе похудеть
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Алкогольные напитки, которые никогда не дадут тебе похудеть

Откажись от этих напитков, если хочешь быть красивым и стройным

сегодня, 17:47
Автор:

Павел Зинченко

Всем известно, что алкоголь вреден для фигуры. Но сегодня мы решили прекратить ходить вокруг да около и расскажем, какие алкогольные напитки могут больше всего воспрепятствовать вашему стремлению похудеть. Поможет нам в этом портал Food and Mood. Небольшой спойлер — речь пойдет не о пиве.

Алкогольные напитки, которые никогда не дадут тебе похудеть

Алкоголь не даст похудеть

Ликер

100 мл напитка содержат около 250—300 единиц энергии. Некоторые ликеры, вроде "Бейлиз" или "Айриш Крим", включают в себя еще и калорийные сливки. 2 рюмки ликера — и почти треть суточного рациона худеющего человека достигнута. 

Бренди и коньяки


Калорийность всего крепкого алкоголя приблизительно одинакова: около 240—250 единиц на 100 мл. Такие напитки имеют высокий гликемический индекс. Это означает, что они резко поднимают и опускают уровень сахара в крови, скачки которого провоцируют неуемный голод. А закусить такой алкоголь хочется чем-то серьезным, в первую очередь жирным мясомПить крепкие напитки стоит уже после небольшого перекуса, но никак не перед едой.

Коктейли


Энергетическая ценность коктейлей в среднем от 200 до 350 ккал на 100 мл. Разумеется, есть разные рецепты, более или менее калорийные. Если пришли в питейное заведение, заказывайте коктейли без сливок или шоколада, а также с минимумом ингредиентов. "Кровавая Мэри" вполне подойдет.

Употребление этих алкогольных напитков должно строго контролироваться. Впрочем, как и любых других. Также издание "Комментарии" расскажет о самых полезных алкогольных напитках.


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