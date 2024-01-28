Водку из Африки назвали лучшей в мире: что делает ее особенной

В Великобритании прошел ежегодный Международный конкурс вин и алкогольных напитков (IWSC), который определил лучшую водку года – Prosperous Vodka от компании Kriol, расположенной на тропических островах Кабо-Верде в Африке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Лучшая водка мира – Prosperous из Африки. Фото: Брэд Джаффе

Конкурс IWSC определил лидеров в таких категориях как скотч, виски и бурбон, после чего перевел взгляд в водочный сектор, где выбрал довольно неожиданного победителя – Prosperous Vodka. Особенно примечательно водку из Африки делает ее результат на Международном конкурсе вин и алкогольных напитков. Водка Prosperous набрала 99 баллов из 100 возможных.

Несмотря на то, что обычно водка считается напитком "без вкуса", на этот раз судьи высоко оценили алкогольный напиток из Африки, на который мало кто обратил бы внимание.

"Обольстительный аромат с хлебными нотками. Ощущение тепла пряностей приветствует вас во вкусе, дополняя приятную зерновую основу. Имеет приятную текстуру и легко пьется", — объясняют свой выбор судьи IWSC.

Секрет успеха африканской водки Prosperous заключается в особом сорте пшеницы, который придает мягкую сливочность и хлебные ароматы. Водку Prosperous можно будет легко узнать на полках магазинов благодаря синему изображению горного ландшафта Кабо-Верде. Цена одной бутылки африканской водки Prosperous составляет 35 долларов.

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