Водка, томатный сок и куча легенд: настоящая история создания "Кровавой Мэри"

Культовый коктейль "Кровавая Мэри" уже больше века остается главным атрибутом бранчей по всему миру. Сочетание крепкого алкоголя с густым овощным соком и специями кажется привычным, однако история его возникновения окутана спорами и городскими легендами.

Коктейль "Кровавая Мэри" в баре / Фото: сгенерировано ИИ

Традиционная версия связывает появление напитка с французским барменом Фернаном Петио, который в 1920-х годах в парижском Harry's New York Bar смешал водку с томатным соком. Однако документальных подтверждений этому немного. Серьезным конкурентом этой версии является американский артист Джордж Джессел, утверждавший, что создал этот микс во Флориде в 1927 году.

Вокруг названия коктейля выросло множество легенд. Самая популярная связывает напиток с английской королевой Марией I Тюдор, которую протестанты прозвали "Кровавой Мэри". Другая легенда утверждает, что писатель Эрнест Хемингуэй просил создать коктейль без запаха алкоголя, чтобы жена Мэри не узнала о выпивке. Впрочем, обе истории не имеют научных доказательств и являются лишь фольклором.

Настоящая эволюция напитка произошла гораздо позже. Первоначальный микс был довольно простым — только водка и томатная основа. В 1934 году Петио переехал в Нью-Йорк и возглавил King Cole Bar в отеле St. Regis. Американским посетителям тандем показался слишком пресным, поэтому бармен добавил лимонный сок, черный и кайенский перец, соль и соус Ворчестер.

Так сформировался классический состав: 45 мл водки, 90 мл томатного сока, 15 мл лимонного сока, соусы Ворчестер и Табаско, а также специи. Знаменитый стебель сельдерея появился в бокале значительно позже как популярный гарнир.

Сегодня "Кровавая Мэри" — это больше чем просто сочетание водки и сока. Это пример того, как обычный эксперимент превратился в интернациональную классику.

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