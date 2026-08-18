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Горілка, томатний сік та купа легенд: справжня історія створення "Кривавої Мері"

Як звичайний мікс горілки та томатного соку перетворився на культовий світовий коктейль із купою міських легенд.

18 серпня 2026, 12:41
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Сергій Кречмаровський

Культовий коктейль "Кривава Мері" вже понад століття залишається головним атрибутом бранчів по всьому світу. Поєднання міцного алкоголю з густим овочевим соком і спеціями здається звичним, проте історія його виникнення оповита суперечками та міськими легендами.

Горілка, томатний сік та купа легенд: справжня історія створення "Кривавої Мері"

Коктейль "Кривава Мері" в барі / Фото: згенеровано ШІ

Традиційна версія пов'язує появу напою з французьким барменом Фернаном Петіо, який у 1920-х роках у паризькому "Harry's New York Bar" змішав горілку з томатним соком. Проте документальних підтверджень цьому небагато. Серйозним конкурентом цієї версії є американський артист Джордж Джессел, який стверджував, що створив цей мікс у Флориді в 1927 році.

Навколо назви коктейлю виросла ціла купа легенд. Найпопулярніша пов'язує напій з англійською королевою Марією I Тюдор, яку протестанти прозвали "Кривавою Мері". Інша байка стверджує, що письменник Ернест Гемінґвей просив створити коктейль без запаху алкоголю, щоб дружина Мері не дізналася про випивку. Втім, обидві історії не мають наукових доказів і є лише фольклором.

Справжня еволюція напою відбулася значно пізніше. Початковий мікс був доволі простим — лише горілка та соковита томатна основа. У 1934 році Петіо переїхав до Нью-Йорка і очолив "King Cole Bar" у готелі "St. Regis". Американським відвідувачам тандем видався занадто прісним, тому бармен додав лимонний сік, чорний і каєнський перець, сіль та соус Вустер.

Так сформувався класичний склад: 45 мл горілки, 90 мл томатного соку, 15 мл лимонного соку, соуси Вустер та Табаско, а також спеції. Знамените стебло селери з'явилося в келиху значно пізніше як популярний гарнір.

Сьогодні "Кривава Мері" — це більше ніж просто поєднання горілки та соку. Це приклад того, як простий експеримент перетворився на міжнародну класику.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, як з'явився справжній коктейль "Текіла Санрайз".





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