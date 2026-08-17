Коктейль, який прославили Rolling Stones: як з'явився справжній "текіла Санрайз" та до чого тут Мік Джаггер

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Сергій Кречмаровський
Яскравий градієнт, що нагадує світанок у пустелі, робить "текілу Санрайз" одним із найвпізнаваніших коктейлів у світі. Проте мало хто знає, що цей напій пройшов довгий шлях від складного міксу 1930-х років до культового статусу, якого він здобув завдяки рокеру Міку Джаггеру.
Коктейль "текіла Санрайз" на тлі пляжу. / Фото: згенеровано ШІ
Історія напою має дві чіткі віхи розвитку. Перша версія з'явилася ще у 1930-х роках:
початковий рецепт: у курортному комплексі Агуа-Кальєнте в Мексиці та готелі Arizona Biltmore у США готували ранній варіант напою — з текіли, соку лайма, смородинового лікеру (crème de cassis) та содової;
сучасний мікс: знайомий нам класичний рецепт із текіли, апельсинового соку та гренадину винайшли значно пізніше — близько 1970 року бармени Боббі Лозофф та Біллі Райс із ресторану Trident у каліфорнійському місті Сосаліто.
Саме ця проста, але візуально ефектна комбінація апельсинового соку та густого червоного сиропу, що осідає на дно, і створила знаменитий ефект "світанку".
Справжній вибух популярності коктейлю стався у 1972 році. Перед початком легендарного американського туру гурту Rolling Stones у ресторані Trident відбулася закрита вечірка.
Бармен частував музикантів новим напоєм, і він настільки сподобався вокалісту Міку Джаггеру, що той зробив його офіційним коктейлем усього гастрольного туру:
тур "Текіла Санрайз": музиканти та їхній супровід замовляли цей напій у кожному місті США;
всесвітній бум: завдяки пресі та популярності гурту коктейль миттєво став головним хітом 1970-х років у барах по всьому світу.
Сьогодні "текіла Санрайз" залишається не просто освіжаючим напоєм, а справжнім символом золотої ери рок-н-ролу.
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