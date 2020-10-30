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Пять самых мужских способа напиться

Комбинация из хороших напитков и веселых игр обеспечит тебя незабываемым вечером

сегодня, 12:50
Автор:

Павел Зинченко

Выпить чего-нибудь крепкого или хмельного — это неплохая идея. Но зачем просто напиваться, когда попойку можно совместить с веселой игрой? Сегодня мы расскажем тебе, как провести незабываемый вечер с друзьями, распивая хорошие напитки и при этом играя в захватывающие игры. Поможет нам в этом портал mport.

Пять самых мужских способа напиться

Как напиваться мужчине

Кости

В этой игре может принять участие четыре человека, которым нужны четыре кубика и побольше алкоголя. Выбирай себе напарника, наполняйте стаканы спиртным, располагайтесь напротив соперников и бросайте кости. У кого выпало меньшее число — тот и пьет.

Пинг-понг

Любишь настольный теннис? Поставь на столе вместо сетки много бокалов с пивом и начинай играть. Правила такие же, как и в обычном пинг-понге. Главный нюанс — какой бокал зацепил шариком, тот и пьешь до дна.

Монетка

Разменные деньги тоже могут веселить. Соберитесь компанией, обязательно с дамами, бросайте монетку по очереди и угадывайте, выпадет орел или решка. Проигравший либо пьет, либо снимает с себя одну деталь одежды.

Бутылочка

Просто крутишь пустую бутылочку. На кого она укажет — тот и пьет. Полагаться прийдется не только на удачу, но и ловкость рук. А еще легендарная игра может привнести интим в вашу вечернюю забаву.

Эдвард Руки-бокалы

Игра для тех, кто любит дурачиться. Соберитесь веселой компанией и примотайте скотчем к каждой ладошке участника по бокалу. Затем наливайте друг другу пиво и пейте его. Самое забавное начнется тогда, когда кому-то захочется в туалет. Ну и сами понимаете — отклеивать от рук бокалы нельзя.

Теперь у тебе в самом деле будет незабываемый вечер. Главное — не переборщи с алкоголем. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых крепких напитков в истории.


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