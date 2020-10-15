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Три самых крепких алкогольных коктейля в истории человечества

С такими напитками веселый вечер тебе обеспечен

сегодня, 17:12
Автор:

Павел Зинченко

Когда мы слышим слово "коктейль", то представляем себе нечто, предназначенное для благородных девиц. Какие-то соки с фруктиками, к которые добавляется несколько капель алкоголя. Но все не так просто. Сегодня с помощью портала UNN мы расскажем тебе о самых крепких коктейлях в истории человечества. Даже не все видавшые виды мужчины способны пить эти адские смеси.

Три самых крепких алкогольных коктейля в истории человечества

Самые крепкие коктейли

"Тетя Роберта"

Этот коктейль был создан в 1900 году в штате Алабама. Он и по сей день является одним из самых крепких в мире. Чтобы приготовить этот напиток необходимо смешать в равных частях джин (40% об.), водку (40% об.), бренди (40% об.), ежевичный ликер (40% об.) и абсент (45% об.).

"Сазерак"

Классический алкогольный коктейль на основе коньяка или виски. Он смешивается методом билд. Иными словами ингредиенты перемешиваются непосредственно в бокале без применения шейкера. Для приготовления коктейля необходимы коньяк или виски (50 мл), абсент (20 мл), 2 капли битера, кусочек сахара, пищевой лед.

"Зомби"

Напиток состоит из фруктовых соков, ликеров и различных видов рома. Он был создан в конце 1934 года Донном Бичем, владельцем голливудского ресторана "Don the Beachcomber". В состав коктейля входит белый ром (25 мл), золотой ром (20 мл), темный ром (15 мл), абрикосовый ликер (20 мл), сахарный сироп (10 мл), ананасовый сок (50 мл), сок лайма ( 10 мл).

Будь осторожен. Злоупотреблять такими коктейлями не стоит, иначе головная боль обеспечена. Но иногда побаловать себя можно. Также издание "Комментарии" расскажет о самых странных рецептах алкогольных напитков


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