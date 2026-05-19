Почему дно винной бутылки имеет вогнутую форму: какой в ​​этом смысл

Практически каждый, кто держал в руках бутылку вина, обращал внимание на характерную выемку на ее дне. Одни считают ее признаком дорогого вина, другие хитрым способом для удобной наливания напитка. Однако подлинное объяснение оказалось гораздо более простым и связанным с историей производства стекла.

Зачем в винных бутылках производят выемку на дне. Фото: freepik

Как объясняет научно-популярное издание IFL Science, углубление на дне бутылки вина называется "пунт". Его появление сначала было чисто технологической необходимостью, а сегодня эта особенность превратилась в элемент винной традиции.

Одной из популярных версий есть то, что пунт помогает официантам или сомелье эффектно держать бутылку во время наливания вина. Но хотя это действительно выглядит элегантно, на самом деле такая функция никогда не являлась главной причиной появления выемки.

Еще один распространенный миф касается того, что более глубокий пункт свидетельствует о высшем качестве вина.

"Глубина пунта на дне винной бутылки зависит от выбора производителя и не влияет на качество вина", – объяснил сомелье Стефан Санчес.

Исторически пунт появился из-за особенностей ручного выдувания стекла. Старые бутылки с плоским дном были менее устойчивыми, а углубление помогало им лучше стоять на поверхности и делало конструкцию крепче. Это уменьшало риск повреждения бутылок при транспортировке или хранении.

Сегодня современные технологии производства уже не нуждаются в таких решениях. Для большинства обычных вин выемка на дне это скорее дань традиции и эстетики, чем практическая необходимость.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему бутылки шампанского на "Титанике" не взорвались из-за давления воды.

Также "Комментарии" писали, что ученые разрушили великий миф о вине.