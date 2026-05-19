Чому дно винної пляшки має увігнуту форму: який у цьому сенс

Майже кожен, хто тримав у руках пляшку вина, звертав увагу на характерну виїмку на її дні. Одні вважають її ознакою дорогого вина, інші хитрим способом для зручного наливання напою. Однак справжнє пояснення виявилося значно простішим і пов’язаним з історією виробництва скла.

Навіщо у винних пляшках роблять виїмку на дні.

Як пояснює науково-популярне видання IFL Science, заглиблення на дні пляшки вина називається "пунт". Його поява спершу була суто технологічною необхідністю, а сьогодні ця особливість перетворилася на елемент винної традиції.

Однією з популярних версій є те, що пунт допомагає офіціантам або сомельє ефектно тримати пляшку під час наливання вина. Та хоча це й справді виглядає елегантно, насправді така функція ніколи не була головною причиною появи виїмки.

Ще один поширений міф стосується того, що глибший пунт свідчить про вищу якість вина.

"Глибина пунту на дні винної пляшки залежить від вибору виробника і не впливає на якість вина", – пояснив сомельє Стефан Санчес.

Історично пунт з’явився через особливості ручного видування скла. Старі пляшки з плоским дном були менш стійкими, а заглиблення допомагало їм краще стояти на поверхні та робило конструкцію міцнішою. Це зменшувало ризик пошкодження пляшок під час транспортування чи зберігання.

Сьогодні сучасні технології виробництва вже не потребують таких рішень. Для більшості звичайних вин виїмка на дні це радше данина традиції та естетики, ніж практична необхідність.

