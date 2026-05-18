Чому пляшки шампанського на "Титаніку" не вибухнули: пояснення вчених

Минуло понад сто років після затоплення "Титаніка", але деякі деталі катастрофи досі викликають подив. Одна з них стосується пляшок шампанського, які залишилися цілими на дні Атлантичного океану. На кадрах із місця аварії видно, що вони досі лежать запечатаними на глибині майже 3800 метрів, попри великий тиск води.

Пляшки шампанського на "Титаніку". Фото: mountain diver/shutterstock

Після трагедії підводного апарата "Титан" у 2023 році інтерес до цієї загадки лише зріс. Багатьох здивувало, як сучасний батискаф не витримав тиску, тоді як звичайні скляні пляшки пережили понад століття на океанському дні.

Вчені пояснюють, що справа у фізиці тиску та конструкції самих пляшок. Імплозія, тобто руйнування всередину, відбувається тоді, коли зовнішній тиск значно перевищує внутрішній. Саме це сталося з окремими частинами "Титаніка" та підводним апаратом "Титан".

Однак пляшки шампанського мають одну важливу особливість, адже всередині у них вже є високий тиск через вуглекислий газ. У стандартній пляшці шампанського він становить приблизно 6 барів, що відповідає тиску води на глибині близько 60 метрів. Крім того, самі пляшки виготовляють з товстого скла, розрахованого на значні навантаження

Попри це, як вважають дослідники, головну роль зіграв корок. Під час занурення "Титаніка" вода поступово проникала крізь нього, а внутрішній і зовнішній тиск повільно вирівнювалися. Завдяки цьому скло не руйнувалося під тиском у сотні барів.

Цікаво, що вміст деяких пляшок з шампанським може залишатися придатним попри століття у воді. У 1998 році з уламків шведського судна, яке пролежало на дні понад 80 років, підняли партію шампанського Heidsiek & Co. Monopole 1907 року. Експерти тоді заявили, що напій зберіг баланс смаку, золотистий колір і навіть легку ігристість.

Таким чином темрява, стабільна температура та відсутність світла на великих глибинах створюють майже ідеальні умови для зберігання вина або шампанського.

