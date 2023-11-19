На аукционе продана самая дорогая в мире бутылка виски: какая цена

Уникальное шотландское виски Macallan в 1926 году стало самым дорогим в мире, которое когда-либо продавали на аукционах. Одну бутылку виски Macallan 1926 года продали за рекордную цену — 2,7 млн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.



Самое дорогое виски в мире Macallan. Фото с открытых источников

Виски Macallan 60 лет созревал в дубовых бочках из-под хереса, после чего был разлит в 40 бутылок в 1986 году. Эти 40 бутылок не были доступны для продажи, а были подарены уважаемым клиентам компании. Со временем редкий виски стал цениться коллекционерами. Например, в 2019 году подобная бутылка виски Macallan 1926 года была продана за 1,87 млн долларов.

"Это единственный виски, который хочет продать каждый аукционист, а каждый коллекционер хочет купить", – считает представитель Sotheby's Джонни Фаул.

Известно, что 40 бутылок виски Macallan были маркированы разными способами. 14 бутылок обладали знаковыми этикетками Fine и Rare. Еще для 12 бутылок этикетку создал художник Питер Блэйк, а две бутылки редкого виски вообще остались без этикеток. Остальные 12 бутылок, включая проданную за рекордную сумму, были разрисованы художником из Италии Валерио Адами.

Пока точно неизвестно, сколько из 40 бутылок виски Macallan существуют. Считается, что одна была разбита в Японии в 2011 году из-за землетрясения, тогда как другая была открыта и опустошена еще ранее.

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