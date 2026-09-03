Коктейль с виски: история, рецепт и секреты крепкой классики в стиле Хемингуэя

Эрнест Хемингуэй больше ассоциировался с ромом и кубинскими дайкири, однако герои его культовых романов предпочитали именно крепкий алкоголь. Писатель славился тем, что на дух не переносил приторность в напитках, всегда требуя от барменов уменьшать количество сахара и усиливать крепкую основу. В честь этой особенности был создан знаменитый коктейль с виски "Old Hem" ("Старина Хем"), ставший современной классикой для ценителей благородных спиртных напитков.

Old Hem с большим кубом льда. Изображение сгенерировано ИИ

Главный секрет этого напитка кроется в особом подходе к пропорциям: писатель категорически не любил излишнюю сладость. Именно поэтому в рецепте соблюдается суровый баланс — минимум подсластителя, максимум качественного ржаного виски (Rye), который дает богатый пряный вкус, и пара капель биттера для глубины.

Как приготовить коктейль с виски дома:

Ржаной виски: налейте 60 мл качественного пряного алкоголя.

Подсластитель: добавьте 15 мл сиропа демерара или классического сахарного сиропа.

Ароматика: капните 2 дэша биттера "Ангостура" для глубины вкуса.

Смешивание: интенсивно охладите ингредиенты со льдом в течение 30–40 секунд.

Подача: перелейте в бокал рокс с большим куском льда, сбрызните эфирными маслами апельсиновой цедры и украсьте коктейльной вишней.

Такой рецепт позволяет по-новому взглянуть на привычные напитки, объединяя литературную историю, суровый характер и изысканный баланс ингредиентов без лишней приторности. Подобные миксы идеально подходят для уютного вечера и ценителей крепкой классики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что скрывается за странным названием коктейля "Смерть после полудня".