Коктейль з віскі: історія, рецепт і секрети міцної класики у стилі Гемінґвея

Ернест Гемінґвей більше асоціювався з ромом і кубинськими дайкірі, однак герої його культових романів віддавали перевагу саме міцному алкоголю. Письменник славився тим, що на дух не переносив надмірної солодкості в напоях, завжди вимагаючи від барменів зменшувати кількість цукру та посилювати міцну основу. На честь цієї особливості був створений знаменитий коктейль із віскі "Old Hem" ("Старина Хем"), який став сучасною класикою для поціновувачів благородних алкогольних напоїв.

Коктейль Old Hem з великим кубом льоду. Зображення згенеровано ШІ

Головний секрет цього напою полягає в особливому підході до пропорцій: письменник категорично не любив надмірної солодкості. Саме тому в рецепті дотримано суворого балансу — мінімум підсолоджувача, максимум якісного житнього віскі (Rye), який дає насичений пряний смак, і кілька крапель бітера для глибини.

Як приготувати коктейль з віскі вдома:

Житній віскі: налийте 60 мл якісного пряного алкоголю.

Підсолоджувач: додайте 15 мл сиропу демерара або класичного цукрового сиропу.

Ароматика: додайте 2 деші бітера "Ангостура" для глибини смаку.

Змішування: інтенсивно охолоджуйте інгредієнти з льодом протягом 30–40 секунд.

Подача: перелийте в келих рокс із великим шматком льоду, збризніть ефірними оліями апельсинової цедри та прикрасьте коктейльною вишнею.

Такий рецепт дозволяє по-новому поглянути на звичні напої, поєднуючи літературну історію, суворий характер та вишуканий баланс інгредієнтів без зайвої солодкості. Подібні мікси ідеально підходять для затишного вечора та поціновувачів міцної класики.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що приховано за дивною назвою коктейлю "Смерть після полудня".