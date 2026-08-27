Хемингуэй пил "Смерть после полудня": что скрывается за странным названием коктейля

Название Death in the Afternoon ("Смерть после полудня") звучит скорее как название романа или фильма, чем напитка. Однако это действительно коктейль, который связывают с Эрнестом Хемингуэем.

Бокал с коктейлем из абсента и шампанского, бутылка, винтажная книга Эрнеста Хемингуэя и рукописи на деревянном столе. Иллюстрация: ИИ

Откуда взялось название

Хемингуэй написал книгу "Смерть после полудня" (Death in the Afternoon) в 1932 году. Это произведение посвящено испанской корриде — теме, которой писатель увлекался и которую подробно описывал в своих работах.

Позднее то же название появилось у коктейля на основе абсента и шампанского. Именно связь с книгой делает историю напитка особенно необычной: название отсылает не к ингредиентам, а к литературному произведению Хемингуэя.

Коктейль появился в эпоху, когда Хемингуэй активно путешествовал по Европе и США и регулярно становился героем историй о бурной ночной жизни. Его любовь к необычным напиткам позже превратилась в отдельную часть литературного наследия. При этом Death in the Afternoon особенно выделяется среди коктейлей, связанных с писателем: в его названии одновременно звучат литература, коррида и знаменитая хемингуэевская тяга к теме риска и смерти.

Абсент плюс шампанское

Рецепт предельно прост: в бокал наливают абсент, после чего добавляют охлаждённое шампанское. При смешивании напиток приобретает характерный мутный оттенок.

Интересно и то, что коктейль оказался не просто эффектным названием. Абсент даёт напитку выраженный анисовый характер, а шампанское смягчает его и добавляет игристость, поэтому сочетание выглядит необычно даже по меркам классических коктейлей.

Коктейль вошёл в сборник рецептов So Red the Nose, or Breath in the Afternoon, опубликованный в 1930-х годах. В нём рецепт приписывается Хемингуэю.

Знаменитая репутация писателя и необычное сочетание ингредиентов сделали Death in the Afternoon одним из самых узнаваемых коктейлей, связанных с литературой.

В итоге за мрачным названием скрывается сразу несколько историй: книга о корриде, увлечение Хемингуэя Испанией и напиток, объединивший два совершенно разных по характеру ингредиента.

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