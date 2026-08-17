Коктейль, прославленный Rolling Stones: как появился настоящий "текила Санрайз" и при чем здесь Мик Джаггер

Яркий градиент, напоминающий рассвет в пустыне, делает "текилу Санрайз" одним из самых узнаваемых коктейлей в мире. Однако немногие знают, что этот напиток прошел долгий путь от сложного микса 1930-х годов до культового статуса, который он получил благодаря рокеру Мику Джаггеру.

Коктейль "текила Санрайз" на фоне пляжа. / Фото: сгенерировано ИИ

От Мексики до Калифорнии: эволюция рецепта

История напитка имеет две четкие вехи развития. Первая версия появилась еще в 1930-х годах:

начальный рецепт : в курортном комплексе Агуа-Кальенте в Мексике и гостинице Arizona Biltmore в США готовили ранний вариант напитка — из текилы, сока лайма, смородинового ликера (crème de cassis) и содовой;

современный микс: знакомый нам классический рецепт из текилы, апельсинового сока и гренадина изобрели значительно позже — около 1970 года бармены Бобби Лозофф и Билли Райс из ресторана Trident в калифорнийском городе Сосалито.

Именно эта простая, но визуально эффектная комбинация апельсинового сока и оседающего на дно густого красного сиропа и создала знаменитый эффект "рассвета".

Звездный импульс: как Rolling Stones покорили Америку с текилой

Настоящий взрыв популярности коктейля произошел в 1972 году. Перед началом легендарного американского тура группы Rolling Stones в ресторане Trident прошла закрытая вечеринка.

Бармен угощал музыкантов новым напитком, и он настолько понравился вокалисту Мику Джаггеру, что тот сделал его официальным коктейлем всего гастрольного тура:

тур "Текила Санрайз" : музыканты и их сопровождение заказывали этот напиток в каждом городе США;

всемирный бум: благодаря прессе и популярности группы коктейль мгновенно стал главным хитом 1970-х годов в барах по всему миру.

Сегодня текила Санрайз остаётся не просто освежающим напитком, а настоящим символом золотой эры рок-н-ролла.

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