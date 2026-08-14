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Армійський коктейль: як гіркі ліки солдатів стали світовим хітом. Джин-тонік

Історія джин-тоніка тісно пов'язана з Британською Індією та боротьбою з малярією. Проте популярна версія про те, що солдати спеціально вигадали коктейль як ліки, - це скоріше красива легенда

14 серпня 2026, 12:10
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Сергій Кречмаровський

Сьогодні джин-тонік вважається витонченою класикою барної карти. Популярна культура переконує нас, ніби цей коктейль був створений британськими солдатами як обов'язкові ліки, проте реальна історія напою куди цікавіша і витонченіша.

Армійський коктейль: як гіркі ліки солдатів стали світовим хітом. Джин-тонік

Освіжаючий коктейль джин-тонік зі шматочками свіжого лайма та кубиками льоду на барній стійці. Автор фото: Ernest_Roy / Pixabay.

Хінін проти малярії

У XIX столітті під час колонізації Індії британці зіткнулися з малярією. Одним із найефективніших засобів для її профілактики та лікування був хінін, який отримували з кори хінного дерева.

Порошок мав неймовірно гіркий смак. Щоб полегшити його прийом, у першій половині XIX століття хінін почали змішувати з водою, цукром і содовою. А вже у 1858 році британський підприємець Еразмус Бонд запатентував першу комерційну тонізувальну воду.

Як виник класичний дует

Слід зазначити, що джин не входив до офіційного обов'язкового раціону солдатів для боротьби з хворобою. Проте в Британській Індії гіркий хініновий розчин регулярно змішували з різним алкоголем, аби пом'якшити смак.

Поєднання саме з джином виявилося найвдалішим. Перша письмова згадка про напій gin and tonic зафіксована в 1868 році під час опису кінних перегонів у Сіалкоті. Цитрусові ж, які флот використовував для профілактики цинги, згодом стали природним і смачним доповненням до коктейлю.

Легенди та сучасність

Напою часто приписують цитату Вінстона Черчилля про те, що джин-тонік урятував більше життів англійців, ніж усі лікарні в імперії. Хоча ця фраза стала надзвичайно популярною, документальних підтверджень того, що політик дійсно це казав, немає.

Сучасна тонізувальна вода містить значно менше хініну і більше цукру, ніж її колоніальний предок. Сьогодні гіркота хініну виконує лише естетичну роль, створюючи той самий впізнаваний смак.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, як дивовижний естонський алкоголь потрапив до Книги рекордів Гіннесса



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