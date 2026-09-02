Как появился коктейль Маргарита: история напитка и оригинальный рецепт

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Сергій Кречмаровський
Коктейль "Маргарита" давно стал одним из символов мексиканской кухни и барной культуры. Текила, лайм, апельсиновый ликёр и соль на краю бокала — рецепт кажется настолько простым, что возникает вопрос: кто вообще первым додумался соединить эти ингредиенты? И здесь начинается настоящая загадка.
Освежающая классика: идеальная Маргарита. Фото: ИИ
Долгое время одной из самых популярных считалась история о светской львице Маргарет "Маргарита" Сеймс. Согласно этой версии, в 1948 году во время вечеринки в Акапулько она смешала текилу, Cointreau и сок лайма. Напиток понравился гостям, а затем распространился благодаря знакомым Сеймс, среди которых был владелец гостиничного бизнеса Томми Хилтон.
Однако есть одна проблема: похожий коктейль существовал задолго до этой вечеринки. Рецепт появился в 1937 году
В британской книге "Café Royal Cocktail Book", изданной в 1937 году Уильямом Джеймсом Тарлингом, был опубликован рецепт коктейля под названием "Пикадор". В его составе были текила, Cointreau и сок лайма или лимона. По сути, это практически та же комбинация, которая сегодня считается основой классической "Маргариты".
Есть и другие ранние свидетельства. В 1939 году появился рецепт "Tequila Sour" с текилой, Cointreau, лаймом и солёным краем бокала. А первое известное упоминание именно названия "Маргарита" относится уже к более позднему периоду.
Поэтому история Сеймс считается одной из версий происхождения названия и популяризации коктейля, но не обязательно его изобретения.
Один из наиболее известных вариантов оригинального рецепта предполагает:
50 мл текилы blanco;
30 мл Cointreau;
20 мл свежего сока лайма;
соль для края бокала;
лёд.
Край бокала смачивают лаймом и обмакивают в соль. Все жидкие ингредиенты встряхивают в шейкере со льдом, затем процеживают в бокал и украшают долькой лайма. Такой рецепт публикует сам Cointreau, связывая его с версией Маргариты Сеймс 1948 года.
Таким образом, у "Маргариты" есть не одна история рождения, а целая коллекция версий. Возможно, именно поэтому коктейль до сих пор остаётся одним из самых загадочных классических напитков: рецепт появился раньше названия, а настоящий автор так и остался неизвестен.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что скрывается за странным названием коктейля "Смерть после полудня".