Как появился коктейль Маргарита: история напитка и оригинальный рецепт

Коктейль "Маргарита" давно стал одним из символов мексиканской кухни и барной культуры. Текила, лайм, апельсиновый ликёр и соль на краю бокала — рецепт кажется настолько простым, что возникает вопрос: кто вообще первым додумался соединить эти ингредиенты? И здесь начинается настоящая загадка.

Освежающая классика: идеальная Маргарита. Фото: ИИ

Как появился коктейль "Маргарита"

Долгое время одной из самых популярных считалась история о светской львице Маргарет "Маргарита" Сеймс. Согласно этой версии, в 1948 году во время вечеринки в Акапулько она смешала текилу, Cointreau и сок лайма. Напиток понравился гостям, а затем распространился благодаря знакомым Сеймс, среди которых был владелец гостиничного бизнеса Томми Хилтон.

Однако есть одна проблема: похожий коктейль существовал задолго до этой вечеринки. Рецепт появился в 1937 году

В британской книге "Café Royal Cocktail Book", изданной в 1937 году Уильямом Джеймсом Тарлингом, был опубликован рецепт коктейля под названием "Пикадор". В его составе были текила, Cointreau и сок лайма или лимона. По сути, это практически та же комбинация, которая сегодня считается основой классической "Маргариты".

Есть и другие ранние свидетельства. В 1939 году появился рецепт "Tequila Sour" с текилой, Cointreau, лаймом и солёным краем бокала. А первое известное упоминание именно названия "Маргарита" относится уже к более позднему периоду.

Поэтому история Сеймс считается одной из версий происхождения названия и популяризации коктейля, но не обязательно его изобретения.

Классический рецепт "Маргариты"

Один из наиболее известных вариантов оригинального рецепта предполагает:

50 мл текилы blanco;

30 мл Cointreau;

20 мл свежего сока лайма;

соль для края бокала;

лёд.

Край бокала смачивают лаймом и обмакивают в соль. Все жидкие ингредиенты встряхивают в шейкере со льдом, затем процеживают в бокал и украшают долькой лайма. Такой рецепт публикует сам Cointreau, связывая его с версией Маргариты Сеймс 1948 года.

Таким образом, у "Маргариты" есть не одна история рождения, а целая коллекция версий. Возможно, именно поэтому коктейль до сих пор остаётся одним из самых загадочных классических напитков: рецепт появился раньше названия, а настоящий автор так и остался неизвестен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что скрывается за странным названием коктейля "Смерть после полудня".