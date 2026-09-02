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Як з'явився коктейль "Маргарита": історія напою та оригінальний рецепт

У коктейлю з текіли, лайма та лікеру є одразу кілька версій походження — розповідаємо, яка з них вважається найбільш імовірною та який лікер підійде для "Маргарити".

2 вересня 2026, 11:01
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Сергій Кречмаровський

Коктейль "Маргарита" давно став одним із символів мексиканської кухні та барної культури. Текіла, лайм, апельсиновий лікер і сіль на краях келиха — рецепт здається настільки простим, що виникає питання: хто взагалі першим здогадався поєднати ці інгредієнти? І тут починається справжня загадка.

Як з'явився коктейль "Маргарита": історія напою та оригінальний рецепт

Освіжаюча класика: ідеальна Маргарита. Фото: ШІ

Як з'явився коктейль "Маргарита"

Довгий час однією з найпопулярніших вважалася історія про світську левицю Маргарет "Маргариту" Сеймс. Згідно з цією версією, у 1948 році під час вечірки в Акапулько вона змішала текілу, Cointreau та сік лайма. Напій сподобався гостям, а згодом поширився завдяки знайомим Сеймс, серед яких був власник готельного бізнесу Томмі Хілтон.

Однак є одна проблема: схожий коктейль існував задовго до цієї вечірки. Рецепт з'явився у 1937 році

У британській книзі "Café Royal Cocktail Book", виданій у 1937 році Вільямом Джеймсом Тарлінгом, було опубліковано рецепт коктейлю під назвою "Пікадор". До його складу входили текіла, Cointreau та сік лайма або лимона. По суті, це практично та сама комбінація, яка сьогодні вважається основою класичної "Маргарити".

Є й інші ранні свідчення. У 1939 році з'явився рецепт "Tequila Sour" із текілою, Cointreau, лаймом і солоним краєм келиха. А перша відома згадка саме назви "Маргарита" належить уже до пізнішого періоду.

Тому історія Сеймс вважається однією з версій походження назви та популяризації коктейлю, але не обов'язково його винаходу.

Класичний рецепт "Маргарити"

Один із найвідоміших варіантів оригінального рецепта передбачає:

  • 50 мл текіли blanco;

  • 30 мл Cointreau;

  • 20 мл свіжого соку лайма;

  • сіль для країв келиха;

  • лід.

Край келиха змочують лаймом і вмочують у сіль. Усі рідкі інгредієнти збивають у шейкері з льодом, потім проціджують у келих і прикрашають часточкою лайма. Такий рецепт публікує сам Cointreau, пов'язуючи його з версією Маргарити Сеймс 1948 року.

Таким чином, у "Маргарити" є не одна історія народження, а ціла колекція версій. Можливо, саме тому коктейль досі залишається одним із найзагадковіших класичних напоїв: рецепт з'явився раніше за назву, а справжній автор так і залишився невідомим.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що приховується за дивною назвою коктейлю "Смерть після полудня".



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