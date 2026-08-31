Как Хемингуэй устроил трёхдневную вечеринку с коньяком: история "Carburetion" в Гаване

Эрнест Хемингуэй прославился не только своими книгами, но и историями, связанными с алкоголем. Одна из самых необычных произошла в Гаване в 1930-х годах и получила название "Carburetion".

Коньяк. Иллюстративное фото: Irenna_____ / Pixabay

Её приводит Филип Грин в книге "To Have and Have Another: A Hemingway Cocktail Companion" ("Иметь и иметь ещё: коктейльный спутник Хемингуэя"). По словам автора, Хемингуэй узнал необычный способ употребления коньяка от Гранта Мейсона, руководителя Pan American Airways. Мейсон назвал метод "Carburetion" по аналогии с принципом работы автомобильного карбюратора.

Суть заключалась в необычной последовательности: человек набирал коньяк в рот, затем выдыхал, проглатывал напиток и быстро вдыхал. Мейсон утверждал, что благодаря этому алкоголь якобы быстрее попадал в кровь. Это было его объяснение метода, а не установленный медицинский факт.

Хемингуэй и его приятели настолько увлеклись экспериментом, что решили познакомить с ним жителей пригорода Гаваны Хайманитас. По описанию Грина, писатель и Мейсон отправились по улицам с ящиками коньяка и стали угощать местных жителей, одновременно демонстрируя им новый способ питья.

История продолжалась два дня и часть третьего. За это время, согласно книге Грина, было роздано около трёх десятков ящиков коньяка. Мейсон в итоге приобрёл среди местных жителей прозвище "гринго, который изобрёл карбинасьон".

При этом "Carburetion" не был отдельным коктейлем или рецептом. Это именно необычный способ употребления коньяка, который Хемингуэй и его компания превратили в своеобразное развлечение.

Сегодня эту историю лучше воспринимать как литературно-исторический курьёз. Сам метод не следует рассматривать как безопасный способ употребления алкоголя. Но эпизод хорошо показывает атмосферу жизни Хемингуэя в Гаване, где писатель нередко превращал обычную встречу с друзьями в приключение, достойное отдельной истории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что скрывается за странным названием коктейля "Смерть после полудня".