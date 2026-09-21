Граф хотел коктейль покрепче: как Campari стал частью истории Negroni

У знаменитого Negroni есть история, которая начинается не с модного бара или сложного рецепта, а с просьбы сделать привычный напиток покрепче. В 1919 году во Флоренции граф Камилло Негрони попросил бармена Фоско Скарселли изменить его любимый коктейль Americano. Так в этой истории появился джин, а вместе с ним и будущий Negroni.

Негрони - коктейль, история которого началась во Флоренции в 1919 году. Фото: eKokki / Pixabay

Просьба графа

Местом действия было Caffè Casoni во Флоренции. По версии, которую приводит Campari, граф Негрони попросил Скарселли заменить содовую воду в его Americano (Americano — классический итальянский коктейль из Campari, сладкого вермута и содовой) на порцию джина. Бармен пошёл навстречу клиенту и одновременно изменил привычную подачу: вместо традиционного лимона использовал дольку апельсина.

Получившийся напиток оказался достаточно необычным и его заметили другие посетители. Вскоре люди начали просить у Скарселли "то, что обычно заказывает граф". Так за новым вариантом Americano постепенно закрепилось имя Negroni. При этом подробности этой истории имеют статус исторической версии, а не полностью доказанного эпизода: даже Campari использует формулировку "считается".

Где здесь Campari

Главная связь с Campari заключается в самом Americano и составе будущего Negroni. Сегодня классический Negroni готовят из равных частей Campari, джина и сладкого красного вермута. Напиток подают со льдом и украшают апельсином.

Именно Campari стал одним из ключевых компонентов рецепта, который превратил обычную идею "сделать покрепче" в самостоятельный коктейль. Со временем Negroni вышел далеко за пределы Флоренции и стал известен во многих странах.

Классика спустя больше века

В 1961 году Negroni вошёл в первый список классических коктейлей Международной ассоциации барменов. Сегодня он остаётся одним из самых узнаваемых итальянских коктейлей, а его базовая формула по-прежнему строится вокруг трёх ингредиентов: Campari, джина и сладкого вермута.

Интересно, что история напитка снова особенно актуальна в сентябре 2026 года: Negroni Week проходит с 21 по 27 сентября. Это международная акция, посвящённая коктейлю и его многочисленным вариациям.

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